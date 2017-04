U heeft zich waarschijnlijk nooit afgevraagd waar het power-symbool vandaan komt. Toch geven we het antwoord

U duwt er gegarandeerd meerder malen per dag op. Maar heeft u zich ooit afgevraagd waar het symbool voor aan/uit vandaan komt? Wij alvast wel. YouTuber Lazy Game Reviews legt in een video uit waar dit modern hiëroglief vandaan komt.

In de categorie ‘vragen waarvan u niet wist dat u ze had’: waar komt het universele aan/uit-symbool vandaan en wat betekent het? Het staat op uw telefoon, uw computer, uw koelkast en mogelijk zelfs uw wagen. Een cirkel, onderbroken door een streepje is mogelijk het meest universele symbool op aarde.

Voor de ‘moderne hiërogliefen’ stonden de functies van knoppen vaak gewoon beschreven in woorden. Foto: Š Telmo Keim

Het antwoord is verassend eenvoudig: het symbool is namelijk een samenvoeging van een 0 en 1, het streepje is de ‘1’ en de cirkel de ‘0’. In rudimentaire binaire taal betekent dat ‘aan’ en ‘uit’. Voor dit symbool zijn intrede deed kregen knoppen en switches vaak de woorden ‘aan’ en ‘uit’ mee. Een symbool overstijgt de taalbarrières en is een pak eleganter.

De standaard werd voor het eerst vastgelegd als standaard in 1973 door het International Electrotechnical Commission (IEC). Deze Zwitserse non-profitorganisatie houdt zich bezig met alle internationale gestandaardiseerde symbolen, een handboek moderne hiërogliefen zeg maar.