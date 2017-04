Opgelijst: dit is het ongelofelijke parcours van Tom Boonen in Parijs-Roubaix

Haalt Tom Boonen zondag in zijn allerlaatste profwedstrijd die historische vijfde kassei binnen? Dat is de hamvraag die als een echo door de afscheidsweek van Tornado Tom blijft galmen. Het kan, want geen ander parcours zit Boonen zo gegoten als de kasseien van Roubaix. Vier keer zegevierde hij al en ook deze opvallende passages zorgde voor de onophoudende coup de foudre van Boonen op Parijs-Roubaix.

2002 - de lof van Musseeuw

In zijn eerste Helleklassieker imponeert Boonen meteen. Als 21-jarige neoprof beukt hij met kopman George Hincapie in het wiel over de kasseien, maar nadat de Amerikaan in de gracht sukkelt, stoomt onze jonge landgenoot door naar een prachtige derde plaats. Winnaar Johan Musseeuw is onder de indruk en fluistert op het podium in Boonens oor: “Ooit sta jij hier op het hoogste schavotje.”

2003 - slechtste resultaat in Roubaix

In zijn eerste jaar bij Quick Step gaat het een pak minder voortvarend. Boonen mist de juiste vlucht en hotst en botst over de kasseien in de achtergrond. Op de piste in Roubaix eindigt hij 24e, tot nu toe zijn slechtste resultaat ooit.

2004 - tweede toptienplaats

Boonen verschijnt voor het derde jaar op rij aan de start in de ploeg van de afscheidnemende Johan Musseeuw, maar zijn topprestatie van 2002 herhalen, lukt niet. Een halve minuut na Bäckstedt wordt hij negende. Het is zijn tweede toptienplaats in drie helletochten.

2005 - de dubbel

Een week na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen zet Boonen zijn zegetocht verder in Roubaix. In een spurt geeft hij Hincapie en Juan Antonio Flecha geen kans en slaat de dubbelslag. Later op dat jaar geeft hij zijn succesjaar extra glans met de wereldtitel, waarna de Boonen-hype helemaal losbreekt.

2006 - gesloten overweg zorgt voor tweede plek

In de regenboogtrui kan Boonen geen tweede opeenvolgende dubbelslag behalen. Fabian Cancellara raast over de stenen en pakt zijn eerste kassei. Ronde-winnaar Boonen moet passen op Carrefour de l’Arbre en staat tot overmaat van ramp in volle finale ook nog stil voor een gesloten overweg. Een vijfde plek is het hoogst haalbare, maar dat wordt onverhoopt een tweede plaats nadat het groepje met Hoste, Van Petegem en Gusev gediskwalificeerd werden omdat ze diezelfde gesloten slagbomen hadden genegeerd.

2007 - te late aanval

In 2007 is Stuart O’Grady de sterkste. En de slimste. De ervaren Australiër muist er vroeg genoeg vanonder. Tom Boonen maakt in de finale zijn sprong te laat en komt op de velodroom van Roubaix als zesde aan op bijna een minuut van de CSC-renner.

2008 - verlossing met tweede kassei

Drie jaar na zijn eerste zege mag Boonen een tweede kassei in de lucht steken. Een opluchting, want een zwak voorjaar dreigde nadat hij in de voorgaande voorjaarskoersen geen enkele podiumplek heeft kunnen behalen. De spurt was in ieder geval indrukwekkend: Fabian Cancellara en Alessandro Ballan eindigden op enkele fietslengten van Boonen.

2009 - aanvallen tot iedereen kraakt

Als titelverdediger zorgt Boonen met een tomeloze aanvalsdrift zelf voor de schifting. Als gestoken door een wesp plaatst hij de ene na de andere aanval, tot Pozzato als laatste zijn wiel moet lossen op Carrefour de l’Arbre. Met een solo graait Boonen zijn derde kassei binnen.

2010 - Minuten achter heerser Cancellara

Fabian Cancellara heerst in het voorjaar van 2010. Ook in Parijs-Roubaix is de Zwitser ongenaakbaar. Hij demarreert op zestig kilometer van de streep en rijdt na zijn overwinning in de Ronde soeverein naar de dubbel op de piste in Roubaix. Boonen moet tevreden zijn met de vijfde plaats op meer dan drie minuten.

2011 - enige opgave

De enige keer dat Boonen de finish in Roubaix niet bereikt. In het Bos van Wallers staat de kopman van Quick Step stil met een kapotte fiets. Even later geeft hij er de brui aan en ziet goede vriend Johan Vansummeren gloriëren.

2012 - mede-recordhouder met grandioze solo

Boonen is de man van het voorjaar. Hij is onverslaanbaar in E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen, maar in Parijs-Roubaix rijdt hij de concurrentie in de vernieling met een grandioze solo van 55 kilometer. Met anderhalve minuut voorsprong op Turgot en Ballan evenaart Boonen met zijn vierde kassei het record van Roger De Vlaeminck op grootse wijze.

2013 - eerste forfait in 12 jaar

Na een virus in de winter kneust Boonen een rib bij een val in de beginfase van de Ronde van Vlaanderen. De regerend Belgisch kampioen moet noodgedwongen voor het eerst in twaalf jaar Parijs-Roubaix vanuit zijn zetel volgen.

2014 - Bliksemafleider voor Terpstra

In een spannende Parijs-Roubaix schudt Boonen een paar keer vergeefs aan de boom. In volle finale wordt hij opgehouden na een val en moet hij achtervolgen, maar wanneer als weer samenloopt, kruipt hij in de rol van bliksemafleider. Ploeggenoot Terpstra profiteert en wint zijn eerste grote klassieker.

2015 - Geen kasseien door val

Door een knullige valpartij in Parijs-Nice loopt Boonen een elleboogbreuk op en ziet hij zijn voorjaar in rook opgaan. Het is de tweede keer dat de Kempenaar Parijs-Roubaix aan zijn neus ziet voorbijgaan.

2016 - vijfde kassei op haar gemist

In een prangende finale laat Boonen dé afspraak met de geschiedenis liggen. Op de piste in Roubaix laat onze landgenoot zich ringeloren door Matthew Hayman. België baalt, Boonen recht de rug en doet in 2017 een ultieme gooi naar de ongeëvenaarde vijfde kassei.