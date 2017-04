Eerste “zomertransfer” Club Brugge is al een feit

Club Brugge heeft zich versterkt met Elton Acolatse. De 21-jarige Nederlander komt transfervrij over van KVC Westerlo na dit seizoen.

Acolatse speelde sinds dit seizoen bij Westerlo, nadat zij hem in de zomer overnamen van Jong Ajax. Bij de Kemphanen was hij één van de weinige uitblinkers tijdens de reguliere competitie met zes doelpunten en drie assists. Door de degradatie van Westerlo komt hij nu transfervrij over naar blauw-zwart, aangezien in zijn contract een clausule stond dat hij transfervrij mocht vertrekken als Westerlo degradeerde. Acolatse heeft bij Club een contract van vier seizoenen ondertekend. Hij zou een eventueel vertrek van José Izquierdo mee moeten opvangen. Frappant detail: doordat Westerlo zeker is van degradatie, zal Acolatse tot eind juli geen officiële wedstrijden meer spelen.