Mislukte zakendeal in Thailand drijft Belg tot wanhoop: “Ik heb nog geprobeerd op hem in te praten”

Een mislukte zakendeal en uit de hand gelopen ruzie is een 31-jarige Brusselaar fataal geworden in het Thaise Hua Hin. “Geoffroy dacht dat een advocate hem had bestolen”, vertelt ?collega en vriend Fabian Scheidweiler?. “In een opwelling had hij haar geslagen. Hij vreesde dat hij haar had gedood en dat dit het einde was.” Fabian trof zijn vriend aan op het dak van een hotel, omsingeld door agenten. “ Ik heb nog op hem proberen in te praten... vergeefs. Verschrikkelijk.”

Volgens Fabian was Geoffroy D.V. van plan om komende zomer een nieuwe zaak te beginnen in Hua Hin. “Hij had een investeerder en een advocate onder de arm genomen om zijn droom werkelijkheid te maken. Maar zondagochtend had hij me over de telefoon al gezegd dat hij het gevoel had dat ze hem belazerde. Ik heb daarna niets meer van hem gehoord. Maar achteraf heb ik begrepen dat hij met de advocate nog had afgesproken in de namiddag. Het gesprek is op een bepaald punt afgebroken. Geoffroy is boos weggelopen.”

Later in de namiddag is Geoffroy met z’n wagen nog tot bij de advocate gereden. “Daar is hij kwaad geworden en heeft hij in een opwelling met een houten stok op haar geslagen. De advocate raakte gewond. Geoffroy heeft mogelijk gedacht dat hij haar had gedood en is in paniek op de vlucht geslagen.” Volgens lokale media is de politie gealarmeerd en vond een achtervolging plaats. De advocate bleek achteraf lichtgewond, maar dat wist Geoffroy op dat moment niet.

Opvangen

Fabian, die een brasserie uitbaat in Hua Hin, hoorde pas ’s avonds van de problemen. Geoffroy stond omsingeld door politiemensen op het dak van een hotel en had naar hem gevraagd. Fabian probeerde nog op hem in te praten, maar het mocht niet baten. Geoffroy sprong van het dak en overleed kort daarna.

“Verschrikkelijk dat hij op deze manier is komen te gaan”, aldus Fabian. “Zijn ouders zijn inmiddels in Thailand. Ik probeer hen zo goed als mogelijk op te vangen.”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of opwww.zelfmoord1813.be.