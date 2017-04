Luis Enrique denkt aan sabbatjaar: “Ben niet van plan na Barcelona elders te gaan coachen”

Luis Enrique denkt eraan om na zijn afscheid aan het einde van het seizoen als coach van FC Barcelona een sabbatjaar in te lassen, zo maakte de 46-jarige coach dinsdag bekend.

Luis Enrique benadrukte zo nog een keer dat hij niet van plan is om in de nabije toekomst trainer te worden van een ander team. “Barça is mijn thuis. Ik heb een schitterende relatie met de club en mijn spelers. Ik vertrek hier dus niet met de bedoeling elders coach te worden. Waar zou ik een betere club kunnen vinden? Ik heb eerder al duidelijk gemaakt dat het een kwestie van vermoeidheid is, ik heb nood aan recuperatie.”

Als mogelijke opvolger wordt in de Spaanse pers Jorge Sampaoli naar voren geschoven. De Argentijn zet met FC Sevilla uitstekende resultaten neer. “Hij kan mooie statistieken voorleggen, zowel in het verleden als nu bij Sevilla”, aldus Luis Enrique, die zich niet wou uitlaten over de kansen van zijn assistent Juan Carlos Unzué om hem op te volgen. “Ik wil me niet mengen in de keuze van mijn opvolger. We zullen zien of Juan Carlos komende zomer met mij gaat fietsen, of niet. Maar wat er ook gebeurt, hij zal altijd op ruime afstand van mij eindigen”, besloot de Spaanse coach met een knipoog.

Indrukwekkende reeks successen

Luis Enrique kondigde begin maart na de 6-1 zege tegen Sporting Gijon zijn afscheid van FC Barcelona aan. Hij is sinds de zomer van 2014 als hoofdcoach in Nou Camp aan de slag. Hij werd er destijds de opvolger van de ontslagen Argentijn Gerardo ‘Tata’ Martino en leidde de club naar een indrukwekkende reeks successen. In tweeënhalve seizoenen pakt hij met de Catalanen onder meer twee landstitels, twee keer de Copa del Rey, één keer de Champions League en één keer het WK voor clubs. Na een mindere periode is Barça ook dit seizoen weer in de running voor de ‘treble’.

FC Barcelona is nagenoeg de rode draad doorheen de carrière van Luis Enrique. Nadat hij als voetballer zijn carrière in 1989 bij Sporting Gijon was begonnen, verkaste de winger in 1991 naar Real Madrid. Vijf jaar later zorgde de Spaanse international met een transfer naar Barcelona voor controverse. Bij de Catalanen zou hij in 2004 zijn spelerscarrière ook afsluiten, om er vier jaar later als trainer Barcelona B onder zijn hoede te nemen. Na omzwervingen bij AS Roma (2011-2012) en Celta (2013-2014) streek hij in 2014 vervolgens opnieuw in Nou Camp neer.