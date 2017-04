Gent-held Kalinic viert verjaardag met "Balkan-broers" in Grieks restaurant

Het zijn mooie dagen voor Lovre Kalinic. De boomlange doelman van AA Gent blonk zondag nog uit in de topper tegen Club Brugge en mocht een dag later zijn 27ste verjaardag vieren. Dat deed hij aan de zijde van onder meer ploegmaat Stefan Mitrovic, KV Oostende-speler Adam Marusic, KV Kortrijk-speler Nebojsa Pavlovic en inmiddels gepensioneerd voetballer Mario Carevic (ex-Kortrijk). Kalinic ging eens goed eten in het Griekse restaurant 'Athene' in het Gentse, dat een speciale verrassing voor de keeper geregeld had. Het restaurant kon het bonte gezelschap overigens duidelijk wel appreciëren: "de Balkan-broers" worden de profvoetballers uit Kroatië, Servië en Montenegro liefkozend genoemd in een Facebook-post van het restaurant.