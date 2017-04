Mysterieuze moord: Joyce (28) was al twee dagen dood toen politie haar vond

Gent - Joyce Sparenberg(28) is wel degelijk al op woensdag 29 maart overleden, twee dagen voor ze vorige week in haar flat in Gent dood werd aangetroffen. Dat blijkt uit de doodsbrief van de jonge vrouw.

Al op woensdag merkten buren een bloedspoor op aan de lift op de tweede verdieping. Twee dagen later vond de politie de vrouw in haar appartement op de zesde verdieping. Ze was door geweld om het leven gekomen. Waarom ze dood moest, blijft een mysterie. Het parket van Oost-Vlaanderen wil geen commentaar kwijt.

De familie zal donderdag afscheidnemen in het crematorium van Westlede. Joyce zal daarna een plekje krijgen op de begraafplaats van Gent. Haar vader is op Facebook een inzameling begonnen om de begrafenis te bekostigen.