Minder lang ziek met “ultimatum” op doktersbriefje

Als je langdurig ziek bent, moet de dokter sinds begin vorig jaar een datum op je ­ziekte-attest schrijven waarop hij denkt dat je opnieuw aan de slag kan. Dat “ultimatum” helpt: langdurig zieken komen gemiddeld negen dagen vroeger terug dan vroeger.

Sinds 1 januari 2016 gelden er strengere regels als u lange tijd uit roulatie bent door ziekte. En die regels hebben effect. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de gewone dokters­briefjes voor als u één of een paar dagen ziek bent met pakweg de griep. Het gaat enkel om wie (heel) lang ziek is. Wie langer dan 28 dagen arbeidsongeschikt is, valt terug op de ziekenkas (bij arbeiders is dat vanaf veertien dagen) en moet daar een doktersattest voor indienen bij zijn ­mutualiteit.

“Tot eind 2015 konden artsen de einddatum van de afwezigheid op het werk onvermeld laten. Het getuigschrift was dan geldig voor onbepaalde duur”, zegt Wouter Gelade van de ­Onafhankelijke Ziektefondsen. “Sinds 2016 moet een einddatum vermeld zijn waarop de arts denkt dat je weer aan de slag kan.”

De Onafhankelijke Ziekenfondsen vergeleken de cijfers van 2015 met die van 2016. “En de gemiddelde afwezigheid is fors gedaald. Van 105 dagen naar 96 dagen”, zegt Gelade.

Hoe dat komt? “Omdat je na de einddatum die op je getuigschrift staat, terug naar de dokter moet. We denken dat patiënten zo misschien beter opgevolgd worden.”

En er dus minder misbruik mogelijk is, omdat je niet meer van de radar kan verdwijnen zoals vroeger? “Over misbruik spreek ik mij niet uit”, zegt Gelade. “Het is vroeg voor grote conclusies, want het systeem is nog niet lang in werking. Wat wel duidelijk is, is dat het de ziektekas minder kost. Een uitkering voor een dag arbeidsongeschiktheid bedraagt zo’n 40 euro. Minder zulke dagen betekent dus minder uitgaven.”

Hoeveel mensen hervallen?

Het nieuwe systeem zorgt er wel voor dat er veel méér attesten worden uitgeschreven. Vroeger zo’n 7.000 per maand, vorig jaar 17.000. “Omdat de dokter een nieuw attest moet schrijven als je afwezigheid verlengd moet worden”, zegt ­Gelade. “Al weegt dat niet op tegen de winst die je maakt als mensen sneller weer aan de slag gaan.”

Wat nog niet duidelijk is, is ­hoeveel mensen hervallen omdat ze misschien te snel weer naar het kantoor of de werkplaats gestuurd worden. “Dat effect zullen we pas dit en volgend jaar beginnen merken”, zegt Gelade.

België telt bijna 400.000 arbeidsongeschikten.