Eandis en Infrax nemen minister Tommelein in snelheid

Onlangs kondigde Energieminister Bart Tommelein aan dat hij werkt aan een fusie tussen Eandis en Infrax, de twee Vlaamse intergemeentelijke bedrijven die de elektriciteits- en gasnetten beheren en onderhouden. Het ziet ernaar uit dat die fusie sneller beklonken zal zijn dan velen voor mogelijk hielden.

De twee Vlaamse ­intergemeentelijke bedrijven die de elektriciteits- en gasnetten beheren en onderhouden, ­zullen op korte termijn worden ­samengevoegd. Hun voorzitters, Piet Buyse (Eandis) en Wim Dries ­(Infrax), mikken op eind mei om een volledige fusie te realiseren. Beide CD&V’ers wijzen erop dat de ­samenvoeging jaarlijks minstens 100 miljoen euro aan kosten­besparingen zal opleveren. Ze ­schatten dat de energiefactuur met zeker drie procent kan dalen.

De uitvoering van de fusie – de nieuwe bedrijfsnaam wordt Fluvius – vindt veel sneller plaats dan verwacht. Ruim een week geleden kondigde de Vlaamse minister van Energie, Bart Tommelein (Open VLD), aan dat hij werkt aan zo’n plan. Tommelein neemt zich bovendien voor om private investeerders, via burger­participatie of een beursgang, de kans te ­geven om mee aandeelhouder te ­worden. Het gegarandeerde ren­dement van een investering in de energie­distributie bedraagt momenteel 3,92 procent – veel hoger dan de rente op een spaarboekje.

Beursgang

Maar Infrax en Eandis willen blijkbaar niet wachten op het plan-Tommelein. De bestuurders van beide intercommunales zijn al akkoord. Er moet wel nog een tweede stap worden gezet. Ook de raden van bestuur van de intercommunales die eigenaars zijn van de netten (7 bij Eandis en 4 bij Infrax) moeten ermee instemmen.

De voorzitters van Eandis en Infrax zeggen geen problemen te hebben met een beursgang. Op voorwaarde dat de gemeenten de grootste zeg blijven hebben in de energiedistributie en de Vlaamse overheid het overlaat aan de gemeenten om al dan niet de deur open te zetten voor een beursgang. “Het mag geen verplichting worden”, waarschuwen ze.

Zo’n beursgang vergt wel een aanpassing van het decreet op de inter­gemeentelijke samenwerking. Minister Tommelein maakt zich sterk dat die er komt voor eind 2017.