CLUBNIEUWS. Club Brugge dicht bij nóg een winger, sterkhouder Zulte Waregem zegt nee tegen Wilmots

Na Elton Acolatse lijkt Club Brugge ook in pole position te liggen om de 27-jarige Tal Ben Haim weg te kapen bij Maccabi Tel Aviv. Zulte Waregem-sterkhouder Soualiho Meïté wees Wilmots en Ivoorkust af, maar kan wel naar Monaco én Dortmund.

Franse Ivoriaan van Zulte Waregem kiest voor Frankrijk

CLUB BRUGGE

Tal Ben Haim (27), de Israëlische winger van Maccabi Tel Aviv, maakt mogelijk de overstap naar Club Brugge. In de winterstop stond hij al dicht bij een overgang naar Club, maar de deal ging toen niet door omdat Maccabi 5 miljoen euro wilde. Nu kan de speler – door een opstapclausule – weg voor 2,9 miljoen euro. Volgens de Israëlische krant One heeft Maccabi beloofd aan het Club-bestuur dat het bij elk (hoger) bod van een andere club, de kans krijgt om dat bod te vergelijken en het voorstel aan Ben Haim eventueel aan te passen. Ben Haim zou een vertrek van José Izquierdo moeten opvangen.

Benoît Poulain is speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Charleroi van komende zaterdag. De Franse verdediger van Club Brugge moet pas volgende dinsdag (11 april) voor de Geschillencommissie verschijnen na zijn zware tackle op Brecht Dejaegere (AA Gent). Als de verdediger alsnog geschorst wordt, mist hij wel de daaropvolgende verplaatsing naar Zulte Waregem en eventueel Anderlecht.

ZULTE WAREGEM

Soualiho Meïté, de Franse 23-jarige revelatie van Zulte Waregem met Ivoriaanse roots, heeft de vraag van de nieuwe bondscoach van Ivoorkust Marc Wilmots om alsnog te kiezen voor de Olifanten resoluut afgeslagen. De ex-coach van de Rode Duivels had eerder de aanvaller Maxwel Cornet van Lyon (20) en de middenvelder Seko Fofana van Udinese (21), net als Meïté beiden Franse jeugdinternationals, kunnen overtuigen om voor Ivoorkust te kiezen. Vorige week dan belde Wilmots met Meïté, maar die maakte de nieuwe bondscoach duidelijk dat Ivoorkust hoegenaamd geen optie is. “Zeker vandaag niet. Binnen onze ambities zit naast een transfer naar een topclub ook de Franse nationale ploeg. We zijn ervan overtuigd dat daar op mijn positie kansen liggen.”

Meïté twijfelt nog tussen Monaco en Dortmund als nieuwe club, al is ook zijn ex-club Lille nog steeds geïnteresseerd. De kans dat Anderlecht, dat in januari informeerde, 10 miljoen euro kan of wil betalen (Zulte Waregem moet 60 procent van de transfersom afstaan aan Lille), lijkt minimaal.

Sammy Bossut trainde nog altijd niet mee met de groep. De kans dat hij vrijdag kan spelen op Oostende lijkt klein. Gisteren startte de ticketverkoop voor de match tegen Club Brugge. Er geldt een combiregeling. De tickets kunnen enkel in voorverkoop gekocht worden en er is geen online verkoop. De beloften verloren maandag verrassend met 2-7 tegen Eupen. Inhouse eventbureau Ballroom van Essevee biedt in april, mei en juni een exclusieve Cup-package aan in de eventlocaties van het Regenboogstadion. Ballroom mikt op personeelsrecepties, klantenevents, seminaries, verjaardags- en familiefeesten.

KAA GENT

Eind juni neemt AA Gent in de Gentse deelgemeente Oostakker zijn gloednieuwe oefencomplex in gebruik. Prijskaartje: ruim 7 miljoen euro. Hein Vanhaezebrouck kreeg carte blanche en tekende eigenhandig de plannen voor de nieuwe thuishaven van de Buffalo’s.

Het multifunctionele complex krijgt twee natuurgrasvelden, waarvan één met veldverwarming. Daarnaast komt er ook een ‘power hill’ in kunstgras waar alle opwarming en andere fysieke oefeningen zullen plaatsvinden. Hierrond komt ook een looppiste. In een gebouwencomplex met drie verdiepingen komen alle burelen, de kleedkamers, een persconferentiezaal en een wellness met revalidatiebad. Uiteraard is er ook voorzien in een eetruimte met keuken en een ontspanningsruimte. Ten slotte is er ook slaapruimte voor maar liefst 42 personen gepland.

KV OOSTENDE

KVO draagt zijn communitywerking hoog in het vaandel en geeft voortaan in samenwerking met jeugdhuis en crisiscentrum De Takel kansen aan jongeren om zich te ontplooien op verscheidene manieren. Salesianen van Don Bosco dragen de gemeenschap van De Takel al dertig jaar in Oostende. KVO en De Takel willen bouwen aan een warmere samenleving. Jongeren zullen zich ook engageren als vrijwilliger op de komende fandag van 9 juli. Profspelers van KVO zullen ook getuigen in De Takel. De jongeren krijgen ook kansen om het stadion te bezoeken, een match en een oefensessie bij te wonen.

KV KORTRIJK

Vandaag organiseert KV Kortrijk een meet and greet met de spelers. Van 14 tot 15 uur kunnen alle fans op de foto met iemand van de A-kern, en dat bij Ring Shopping. Tevens wordt er ook een loterij georganiseerd. Vanaf 10 april ontvangt iedereen bij aankoop vanaf 25 euro in het Ring Shopping een krasbiljet waarmee je kans maakt op een voetbalticket voor een thuismatch van KVK naar keuze. Indien het KVK-logo verschijnt na het wegkrassen van de kraslaag, win je een ticket voor een thuismatch van KV Kortrijk naar keuze in Play-off 2 (2016-2017).

LOKEREN

Goed nieuws voor Runar Kristinsson. Mehdi Terki, Arno Monsecour en Branislav Ninaj werkten gisteren een volledige training af. Als het trio donderdag geen reactie ondervindt, zijn ze in principe speelklaar voor de wedstrijd van dit weekend. Mario Ticinovic (hamstrings) en Ari Skulason (knie) laten morgen een scan nemen om de ernst van de blessure te kunnen inschatten. Barry Boubacar Copa (kuit) trainde gisteren uit voorzorg nog individueel.

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren wil doorgaan met trainer Cedomir Janevski (55). Die hield de Waaslanders in eerste klasse en op de Freethiel willen ze continuïteit na de vele trainerswissels van de voorbije jaren. Er zijn gesprekken aan de gang om zijn overeenkomst open te breken. Van Dooren viel tijdens de beloftewedstrijd tegen Oostende uit met een zware enkeldistorsie, waardoor zijn seizoen er vermoedelijk vroegtijdig op zit. Marquet sloot opnieuw aan. Conté (kuit) bleef uit voorzorg binnen. Cools (dij) heeft nog last van een kniestoot.

STVV

Sascha Kotysch (hamstrings) en Steven De Petter (trap) trainden gisteren opnieuw voluit mee. Ceballos, Vetokele en Janssens werkten apart. Zij sukkelen alledrie nog met de enkel. Ook Pirard (hand) blijft out.

KRC GENK

De spelers die met de beloften in Lokeren aantraden, mochten gisteren recupereren. De rest werkte een pittige training af, met een snelle opeenvolging van partijtjes vier-tegen-vier. Siebe Schrijvers (foto), die maandag geblesseerd uitviel, heeft een heup­letsel opgelopen. Wellicht een kneuzing. Maar zekerheid over de ernst van de kwetsuur is er pas vandaag, na het nemen van een echografie.

STANDARD

Benito Raman kreeg gisteren nog verzorging voor zijn nekblessure. Edmilson (voet) en Dossevi (adductoren) trainden individueel in de zaal. De broers Mmaee krijgen een nieuwe kans bij de A-kern, maar sloten gisteren nog niet aan vanwege de beloftematch van maandagavond.

KV MECHELEN

Bjelica riskeert enkele weken schorsing na een domme uitsluiting bij de beloften. De linksback van KV Mechelen liep maandag tegen Westerlo tegen een totaal onnodige rode kaart aan. Vlak voor een corner kreeg hij het aan de stok met een tegenstander en gaf hij hem een tik tegen het achterhoofd. Wie rood pakt bij de beloften, kan ook worden geschorst voor de A-ploeg. Zondag tegen Lierse kan hij wel nog spelen, want de schorsing wordt pas later behandeld. Matthys bleef gisteren binnen met last aan de hamstring. Paulussen en Verdier trainden mee. Ninis en El Messaoudi blijven out voor Lierse.