Leon Bailey op het matje bij zijn club voor uitlachfilmpje

Ex-Genkenaar Leon Bailey wordt bij Leverkusen op het matje geroepen bij zowel manager Rudi Völler als bij coach Tayfur Korkut. Bailey had via Snapchat een filmpje gedeeld van de Limburgse muay-thaibokser Atif Tanriseven Ribera terwijl die voor de spiegel stond te trainen:“Kijk naar deze clown!”

Atif Tanriseven Ribera (24), die 48 kampen achter zijn naam heeft staan en boksles geeft in het Limburgse Sledderlo, was niet opgezet met het filmpje en zocht Bailey in het Stadscafé in Genk op waar hij de stervoetballer de huid volschold. “Al verdient hij bakken vol geld, dat betekent niet dat hij mensen aan de schandpaal mag nagelen.”

Dat filmpje werd dan weer uitgezonden via Facebook. Bij momenten leek het alsof er gevochten zou worden, “maar ik zou hem nooit met een vinger aanraken”, aldus Ribera. “Hij heeft zijn excuses aangeboden. Daarmee is voor mij de kous af.”

Niet voor Leverkusen evenwel, de nieuwe club van Bailey. Volgens manager Völler en coach Korkut moet Bailey dringend worden aangeleerd wat wel én vooral niet kan op de sociale media. En wat hen ook niet zint: op het moment van de ‘aanval’ van Ribera hoorde Bailey een match van zijn ploeg bij te wonen.