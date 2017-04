Manchester United ontsnapt tegen Everton pas in blessuretijd aan eerste nederlaag in 20 matchen

Manchester United is in de laatste minuut van de blessuretijd kunnen ontsnappen aan een thuisnederlaag tegen Everton. Pas in minuut 94 kon Zlatan Ibrahimovic vanop de stip de verrassende openingstreffer van Phil Jagielka ongedaan maken.

Drie Belgen begonnen aan de aftrap op Old Trafford: Marouane Fellaini opereerde centraal op het middenveld bij de thuisploeg, Kevin Mirallas en Romelu Lukaku liepen voorin bij Everton.

Manchester United, dat afgelopen weekend nog punten had laten liggen in de thuismatch tegen West Brom, begon voortvarend aan de partij. Ashley Williams kon Zlatan Ibrahimovic nog net van de openingstreffer houden. De eerste keer dat de jongens uit Liverpool goed aan de overkant raakten, was het echter meteen raak. Eerst trapte Kevin Mirallas nog vanuit een scherpe hoek op David De Gea, maar de daaropvolgende corner werd met het nodige kunst-en vliegwerk door Phil Jagielka in doel verlengd. De Engelse verdediger deed het acrobatisch, maar had geluk dat de bal door de benen van De Gea stuitte.

Twee minuten later waren de bezoekers daar weer. Lukaku werd diep gestuurd door Mirallas en sneed goed naar binnen. Zijn schuiver met links ging een metertje naast. De Rode Duivel zou zich in het verdere verloop van de partij nog laten opmerken met enkele afgeblokte schoten.

Pas in minuut 94 gerechtigheid

Na rust ontwikkelde de thuisploeg meer druk. Paul Pogba kopte een vrije trap van Ashley Young hard tegen de deklat, een bal in de kluts werd door Marouane Fellaini vanop enkele meters nipt naast getrapt. Even later was de Rode Duivel daar weer toen Everton-goalie Joel Robles de bal in zijn voeten bokste, maar dit keer besloot hij enkele meters over doel.

De thuisploeg, die ook nog een kopbalgoal van Zlatan onterecht afgekeurd zag, kreeg in minuut 94 toch wat het verdiende toen Everton-verdediger Williams een trap van Luke Shaw met de hand uit doel hield. Penalty! Zlatan trapte de verdiende 1-1 op het bord, al schieten beide ploegen maar weinig op met dat puntje. Everton blijft zevende, Manchester United raakt nauwelijks dichter bij stadsgenoot City in de strijd om Champions League-voetbal. Voor Manchester United was het al de twintigste competitiematch op rij zonder nederlaag.

Leicester wint nu ook van Denayer en Januzaj, Chadli mist op haar na knappe goal

Leicester blijft maar winnen onder zijn nieuwe coach Shakespeare, de opvolger van de ontslagen Claudio Ranieri. In het King Power Stadium ging ook Sunderland voor de bijl na goals van Islam Slimani en Jamie Vardy, twee keer kwam de assist via een voorzet vanop links van Marc Albrighton. Ex-Genk-middenvelderwerd acht minuten voor tijd vervangen.stond de hele match tussen de lijnen voor de Black Cats,bleef op de bank. Door de nederlaag ziet het er bijzonder slecht uit voor Sunderland, dat als rode lantaarn al acht punten achterstand telt op een veilige 17de plek.

Watford, dat zonderen ex-Anderlecht-spitsaantrad, klopte West Bromwich Albion met 2-0 dankzij een mooie knal van M’Baye Niang en een frommelgoal van Troy Deeney. Bij de bezoekers was Rode Duivelveruit de gevaarlijkste man. De Belg kreeg de eerste kans uit de partij niet tussen de palen, krulde even later een vrije trap vanop zo’n vijfentwintig meter tegen de paal en liet zich in het slot nog opmerken met een volley die maar net naast verdween. WBA blijft echter hangen op de achtste plek, Watford blijft negende.

Bij Burnley stondvoor de eerste keer sinds zijn blessure weer in de basis en middenvelder mocht meteen aan het feest. Stoke werd met het kleinste verschil opzij gezet dankzij een kopbalgoal van George Boyd op assist van Jeff Hendrick op het uur. Defour was op dat moment net vervangen door Robert Brady.