Mirallas kop van Jut op Old Trafford

Rode Duivel Kevin Mirallas heeft niet veel vrienden overgehouden aan zijn tripje met Everton naar Old Trafford, de thuishaven van Manchester United. De vleugelaanvaller liet zich in de eerste helft opmerken met een catchgreep op Marcos Rojo en haalde zich na rust nog eens de woede van de thuisfans op de hals door de bal niet sportief terug te geven. Tot slot ging hij bij zijn vroegtijdige wissel - onder een massaal fluitconcert, of wat had u gedacht? - ook nog eens zijn ongenoegen demonstratief duidelijk maken aan trainer Ronald Koeman.

Mirallas ging eerst zijn boekje te buiten op het halfuur. De Rode Duivel wilde druk gaan zetten op de man in balbezit bij Manchester United, maar werd afgeblokt door Marcos Rojo. Die werd zonder pardon met een catchgreep tegen de grond gewerkt, wat resulteerde in een vrije trap net buiten de zestien voor de thuisploeg.

Ook na de pauze liet Mirallas zich niet van zijn meest sportieve kant zien. Nadat scheidsrechter Neil Swarbrick scheidsrechtersbal gefloten had omdat Everton-speler Gareth Barry was blijven liggen, speelde de Rode Duivel gewoon door in plaats van de bal terug aan de thuisploeg te geven. Hij werd daarop meteen omver gemaaid door een boze thuisspeler Ashley Young, waarop Mirallas nog aardig wat misbaar ging maken. Het leidde tot een stevig opstootje en woede bij zowat alles wat Manchester United gunstig gezind was. Vanaf dat moment werd Mirallas massaal uitgefloten door de 75.000 thuisfans die Old Trafford machtig is.

Foto: Photo News

De Belg werd uiteindelijk na 67 minuten al onder een striemend fluitconcert naar de kant gehaald, waar hij dan ook nog eens demonstratief zijn ongenoegen over de vroegtijdigheid van die wissel duidelijk maakte aan trainer Ronald Koeman.

