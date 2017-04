Derde contractverlenging in drie jaar: zo lang tekent Vanhaezebrouck deze keer bij

De besprekingen lopen nog, maar over één ding is er eensgezindheid: Hein Vanhaezebrouck verlengt binnenkort zijn contract bij AA Gent aan verbeterde voorwaarden met een jaar, tot midden 2019. Vanhaezebrouck heeft zin in nog een jaar AA Gent, maar het is duidelijk dat ook zijn honger naar een nieuw avontuur niet is gestild. Een langetermijnscontract bij de Buffalo's à la Arséne Wenger ziet Hein (nog) niet zitten. “Hij wil zich nog niet settelen in zo’n model”, zegt voorzitter Ivan De Witte.

Het is opmerkelijk: Hein Vanhaezebrouck werkt nog geen drie jaar bij AA Gent, maar over enkele weken zal hij al voor de vierde keer zijn krabbel zetten bij de Buffalo's. Drie keer al kreeg hij een loonsverbetering, waarmee hij al zijn collega's in België het nakijken geeft. Zijn huidige overeenkomst liep eind volgend seizoen af, waardoor een verlenging zich opdrong. Maar over een jaar zit AA Gent dus weer in dezelfde situatie als vandaag.

Dit keer zal Vanhaezebrouck zijn contract slechts met een jaar verlengen. De Gentse coach heeft zich met de titel, twee straffe Europese campagnes en drie keer Play-off 1 op rij in een sterke onderhandelingspositie gewrongen. En de honger naar een buitenlands avontuur is niet weg, gaf hij aan in alle recente interviews.

Bij elke nieuwe besprekingsronde kan Vanhaezebrouck zijn (sportieve) eisen stellen. Die twee zaken verklaren waarom hij er slechts één jaartje bijdoet, terwijl voorzitter Ivan De Witte droomt van een samenwerking op de lange termijn. Hij ziet bij Vanhaezebrouck bepaalde kwaliteiten voor een model naar Arsène Wenger bij Arsenal, die al sinds 1996 voor dezelfde club werkt, in goede en kwade dagen.