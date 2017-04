“Noord-Korea lanceert opnieuw middellangeafstandsraket”

Noord-Korea heeft woensdag een middellangeafstandsraket gelanceerd die terechtkwam in de Japanse Zee, zo kondigde het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie aan. Het nieuws werd bevestigd door Amerika en Japan, die geprikkeld reageerden.

“Vandaag om 6.42 uur (dinsdagavond 23.42 uur Belgische tijd) heeft Noord-Korea een ballistische raket gelanceerd in de Japanse Zee vanaf de oostelijke stad Sinpo”, deelde het Zuid-Koreaanse ministerie mee in een mededeling. De raket kwam na een zestigtal kilometer in de zee terecht, klonk het nog.

Wat later bevestigde het Amerikaanse leger de lancering, en het preciseerde dat het om een middellangeafstandsraket van het type KN-15 ging. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson reageerde kort. “Noord-Korea lanceerde nog maar eens een middellangeafstandsraket”, klonk het in een mededeling. “De Verenigde Staten hebben genoeg gesproken over Noord-Korea, we hebben geen verdere commentaar.” Ook Japan bevestigde de raketlancering en liet weten bij Noord-Korea geprotesteerd te hebben.

Kim Jong-Un Foto: AFP

Ontmoeting Trump en Jinping

Het is al de vijfde keer dit jaar dat het Noord-Koreaanse regime van Kim Jong-Un een raket afvuurt. De raketlancering van woensdag vindt plaats aan de vooravond van een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping, waar het Noord-Koreaanse nucleaire programma op de agenda staat. Verwacht wordt dat Trump er bij China zal op aandringen de druk te verhogen op Noord-Korea, om het land te doen afzien van zijn nucleaire programma.