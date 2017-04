Balans gifgasaanval in Syrië loopt op naar 72 doden

Bij de luchtaanval met gifgas in het noordwesten van Syrië zijn minstens 72 mensen om het leven gekomen, onder wie twintig kinderen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

“Er zijn ook 17 vrouwen onder de slachtoffers. De balans kan nog oplopen, want er zijn nog vermiste personen”, aldus het Observatorium.

In een eerdere balans was nog sprake van 58 dodelijke slachtoffers.

Onderzoek geëist

Foto: AFP

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben dinsdag een ontwerpresolutie aan de VN-Veiligheidsraad voorgelegd, waarin de chemische aanval wordt veroordeeld en een onderzoek wordt geëist.

In de tekst wordt aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) gevraagd om snel haar conclusies voor te leggen over de aanval van dinsdag in de Syrische stad Khan Khan Sheikhoun.

In de ontwerpresolutie wordt het gebruik van chemische wapens in Syrië “in de krachtigste bewoordingen” veroordeeld, en wordt de OPWC gevraagd onmiddellijk te beginnen met de identificatie van de daders van de laatste aanval.

Foto: AFP

Aan het Syrische regime wordt gevraagd om alle informatie vrij te geven over de militaire operaties die op het moment van de aanval plaatsvonden, net als de namen van de helikoptercommandanten. Ook moet Damascus de onderzoekers toegang verlenen tot de militaire bases van waaruit de aanval gelanceerd zou kunnen zijn.

Tot slot wordt er in de tekst ook gedreigd met sancties tegen het Syrische regime, op basis van hoofdstuk zeven van het VN-verdrag.

De VN-Veiligheidsraad komt woensdag op vraag van Parijs en Londen in spoedzitting bijeen. Dan willen de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië de ontwerpresolutie ter stemming voorleggen.

Rusland: “Terroristische opslagplaats gebombardeerd”

Foto: Anadolu Agency

Het Russische ministerie van Defensie heeft een eigen verklaring voor de feiten: de Syrische luchtmacht heeft een “terroristische opslagplaats” gebombardeerd waar zich “toxische producten” bevonden.

“Volgens de Russische luchtruimcontrolesystemen, heeft de Syrische luchtmacht gisteren tussen 11.30 uur en 12.30 uur lokale tijd een luchtaanval uitgevoerd op de oostelijke buitenwijken van Khan Sheikhun, met als doelwit een grote munitieopslagplaats van terroristen”, aldus het ministerie. Volgens Moskou waren op dat terrein ook labo’s om projectielen met toxische producten te vervaardigen.

“Van dit groot arsenaal werden chemisch beladen wapens geleverd door militanten aan Irak. Het gebruik ervan door terroristen is bevestigd op verschillende momenten door internationale organisaties en officiële autoriteiten van het land”, klonk het nog.

Foto: EPA

Het ministerie verduidelijkte niet of de Syrische luchtmacht de opslagplaats opzettelijk dan wel per abuis heeft gebombardeerd.

“Videobeelden op sociale netwerken tonen dat de getroffenen in Khan Sheikhun dezelfde symptomen van vergiftiging vertonen als de slachtoffers van de aanval in Aleppo vorige herfst”, zei de woordvoerder van het ministerie.

Het Russische ministerie van Defensie zei dinsdag dat geen enkel Russisch toestel een luchtaanval had uitgevoerd op Khan Sheikhun en de omgeving. Het Syrische ministerie van Defensie beschuldigde terroristen en hun aanhangers. De Syrische oppositie beschuldigde dan weer het “regime van de crimineel Bashar”. Washington, Londen en Parijs houden eveneens Damascus voor de aanval verantwoordelijk.