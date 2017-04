Negen jaar na zijn dood komt er een emotionele documentaire over Heath Ledger

Heath Ledger stierf in 2008 op 28-jarige leeftijd aan een onopzettelijke overdosis, maar de beloftevolle Australische acteur is nog steeds niet vergeten. Als eerbetoon aan zijn sterfdatum werd zopas een trailer vrijgegeven van 'I Am Heath Ledger', een documentaire over zijn leven waaraan zijn familie heeft meegewerkt en waarbij je een echte inkijk krijgt in wie hij was.

De makers konden dankzij de medewerking van zijn familie voor 'I Am Heath Ledger' gebruikmaken van heel wat fragmenten die de acteur zelf vastlegde. We zien hem dan ook vaak met een camcorder in de hand levenslustig zichzelf filmen, beelden die er in slagen een gevoelige snaar te raken. Bovendien komen onder andere ook zijn zus Kate, regisseur Ang Lee van wie hij in de film 'Brokeback Mountain' speelde, collega's en een jeugdvriend aan het woord. Eén ding is zeker, hij wordt duidelijk nog altijd gemist.

De documentaire gaat eind deze maand in première op het Tribeca Film Festival. Daarna is televisiezender Spike van plan die naar het kleine scherm te brengen. Of de film ook bij ons te zien zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk.