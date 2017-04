Bouwsector steeds meer hightech

De bouwsector wordt door sommigen nog aanzien als een ietwat ambachtelijke sector, die in elk geval flink wat personeel vergt. Maar ook in de bouw zet de digitalisering zich door. Met gevolgen voor zowel de sector als de bouwvakker: van bouwwinkels zonder personeel tot een metselrobot.

Bouwprofessionals merken de toenemende digitalisering vandaag al. Een mooi voorbeeld hiervan is de winkel die Würth, een aanbieder van bouwmaterialen, recent opende in ons land. Hun winkel in Sint-Stevens-Woluwe heeft namelijk geen personeel. Volgens Würth gaat het om een Europese primeur.

Winkel zonder personeel

De klanten kunnen dag en nacht binnen met een speciale badge en scannen hun aankopen. De facturen worden nagestuurd. “Het is niet onze bedoeling om geen personeel meer te hebben”, vertelt salesmanager Lode Van de Velde aan Made In Vlaams-Brabant. “Maar mede door de fileproblemen bleken ook onze huidige ruime openingsuren niet voldoende. En we willen onze klanten toch blijven bedienen.”

Het assortiment in de bouwwinkel zonder personeel bevat de 1.500 courantste verbruiksartikelen binnen het gamma van Würth. Machines worden bijvoorbeeld niet aangeboden. De producten variëren van klein gereedschap, lijmen en beschermingsmateriaal tot bouten en vijzen. Als het experiment een succes wordt, overweegt de groothandel in bouwmaterialen een dergelijke afdeling in al zijn vestigingen in ons land. “Vandaag hebben we in België en Luxemburg 22 shops. Een deel van de winkel zou dan na de uren toegankelijk kunnen worden”, zo klinkt het.

Bouwbedrijf als integrator

De winkel zonder personeel is maar één voorbeeld van een sector die net als heel wat andere de digitalisering verder ziet opkomen. Op de recente Batibouw-beurs scheerde het aantal leveranciers van gespecialiseerde, technische systemen bijvoorbeeld hoge toppen. Vaak ging het om innovaties die eerder gericht zijn op de bouwprofessionals zelf. Denk maar aan technische installaties, zoals ventilatie, warmtepompen, zonneboilers, PV-panelen, domotica, toegangscontrole en inbraak- en camerabeveiliging.

Technologie doet de bouwsector alvast grondig veranderen. “Onze sector is meer dan ooit de integrator van systemen, technieken, producten en expertise”, meent Marc Dillen, woordvoerder van de Vlaamse Confederatie Bouw. “Dat heeft onder meer als gevolg dat behalve de aannemer ook een installatiebedrijf steeds vroeger bij de start van een project betrokken is”, stelt hij. Een bouwteam met onder meer architect, studiebureau, aannemer en dus steeds vaker de installateur overlegt al van bij de ontwerpfase om de wensen van de opdrachtgever zo goed mogelijk in te willigen.”

Om op de trend in te spelen richtte de Vlaamse Confederatie Bouw onlangs onder meer de werkgroep Grote Technische Installaties op. “Die volgt de laatste evoluties op de voet en speelt in op de interactie van technisch gespecialiseerde installatiebedrijven met aannemers.”

