Lukaku krijgt volle laag van analisten na ruzie met ploegmaat: “Hij vindt zichzelf de belangrijkste”

Romelu Lukaku kreeg na het gelijkspel tussen Everton en Manchester United de volle laag van de Engelse voetbalanalisten omdat hij in de clinch was gegaan met Ashley Williams, zijn eigen kapitein. “Lukaku vindt zichzelf duidelijk de belangrijkste in de kleedkamer. Anders reageer je niet zo als een ervaren spelers je zoiets zegt”, sneerde Premier League-icoon Ian Wright.

De fase deed zich voor nadat Williams een bal wegkeilde voor de aanstormende Marouane Fellaini. Daarop maakte de verdediger van Everton veel misbaar richting Romelu Lukaku, die zich op zijn beurt kwaad maakte en demonstratief de vinger voor zijn mond hield om duidelijk te maken dat Williams maar beter niets meer kon zeggen.

Het is dat gebaar dat niet in goede aarde viel bij de Engelse voetbalanalisten. “Met alle respect voor Lukaku, maar hij vindt zichzelf duidelijk de belangrijkste speler in de kleedkamer. Anders reageer je niet zo als een ervaren speler als Ashley Williams je zoiets zegt”, wond Ian Wright zich op. Volgens de voormalige Engelse international maakte Williams zich boos op Lukaku omdat die de bal te weinig bijhield naar Williams’ zin.

“Dit is een gebrek aan respect”, pikte gepensioneerd Arsenal-legende Martin Keown in, “en zonder respect heb je niets in de kleedkamer. Williams is de meest ervaren speler bij Everton (sic). Naar hem moet je luisteren.” Keown stelde zich ook nog vragen bij de relatie tussen Lukaku en de Welshe verdediger. “Ik vraag me af wat er aan de hand is in de kleedkamer. Ik denk dat er nog iets speelt tussen Lukaku en Williams”, tekende The Daily Mail op.

Ook kritiek op match van Lukaku

Keown had overigens maar weinig goeds te zeggen over de match van Lukaku, die inderdaad niet erg gelukkig was in zijn acties op Old Trafford. “Lukaku hield de bal niet altijd even goed bij, hij maakte niet de goede keuzes maar wil dan wel de verdedigers met de vinger wijzen als zij hun werk niet goed doen.” Dat Lukaku vlak na het laatste fluitsignaal zich duidelijk stond op te winden over zijn ploegmaat bij maatje en Manchester United-speler Paul Pogba, kwam al ook niet best over.

‘Big Rom’ kon enkel op een beetje begrip rekenen van Rio Ferdinand, ex-Manchester United. “Koeman zal die drive bij de spelers graag zien”, aldus de oud-verdediger. “Er zijn waarschijnlijk niet veel matchen in onze carrière waar we het niet aan de stok kregen met een ploegmaat over zoiets. Maar dat gebrek aan respect zal hij niet graag zien. Je moet kritiek kunnen aanvaarden.”

