Beerschot Wilrijk weer stap dichter bij terugkeer naar profvoetbal volgend seizoen

Beerschot Wilrijk heeft zijn licentie om volgend seizoen in 1B te spelen binnen. Daardoor kan het volgend seizoen weer profvoetbal spelen als het kampioen wordt in de eerste klasse van de amateurs. Het kan later vandaag ook definitieve zekerheid verwerven over een terugkeer naar profvoetbal als niemand anders uit de play-offs van eerste amateur een licentie binnenhaalt voor 1B.

Nu, in eerste klasse amateurs, lijkt de vierde titel slechts een kwestie van tijd. Met maar twee nederlagen en twee gelijke spelen is Beerschot Wilrijk sinds afgelopen weekend zeker dat het als leider start aan de play-offs, waar de punten gehalveerd worden. Maar nummer twee volgt nu al op tien punten en mogelijk is Beerschot Wilrijk straks zelfs de enige club in de play-offs met een licentie voor 1B, waardoor die eindronde zelfs overbodig kan worden. Zo beschikt nummer twee Dessel Sport zelfs niet over een licentie, waardoor het niet kan promoveren.

