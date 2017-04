Ballack: “Ik weet niet of Hazard het wel zou redden bij Real Madrid”

Voormalig Duits international Michael Ballack heeft woensdag in de Britse krant The Telegraph zijn licht laten schijnen over een eventuele transfer van Eden Hazard naar Real Madrid. Ballack toonde zich sceptisch over Hazard: “Ik betwijfel of Eden in staat is om te concurreren met de grote ego’s bij Real Madrid.”

Eden Hazard is dit seizoen opnieuw de bepalende figuur tussen de lijnen bij Chelsea, de leider in de Premier League. En dat wekt de interesse op van andere topclubs, zoals Real Madrid. Michael Ballack, een ex-speler van Chelsea, analyseerde de situatie en betwijfelt of de kapitein van de Rode Duivels ook in Madrid zijn beste niveau meteen zou kunnen tentoonspreiden.

“Eden heeft vorig seizoen een mislukt seizoen gekend”, opende Ballack. “Naar mijn aanvoelen is hij een beetje een emotionele speler. Hij heeft steun nodig en moet zich goed voelen bij de coach en het team, maar ook privé. Als dat allemaal het geval is, kan hij top presteren.”

“In Madrid zou de situatie dan ook wel eens helemaal anders kunnen zijn”, vervolgde Ballack. “Ik weet niet of Eden, die een beetje introvert is, er zich meteen zou kunnen bewijzen. In Madrid zit de kleedkamer vol met ego’s, terwijl hij bij Chelsea de sterspeler is. Het team in Londen zal de komende jaren rondom hem gebouwd worden. Het is aan hem om te beslissen of hij dat wil opgeven.”