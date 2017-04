Bekende make-upartieste stelt Kim Kardashian voor als nieuwe muze

De Britse make-upartieste Pat McGrath is graag gezien in beroemde kringen en nu heeft ze ook een wereldster kunnen strikken om haar nieuwe cosmeticalijn voor te stellen in een duister spotje. Ze profileert niemand minder dan de Amerikaanse realityster Kim Kardashian (36) als haar nieuwe muze.

Op dinsdag kondigde de 46-jarige visagiste aan dat Kim Kardashian het gezicht wordt van haar Dark Star 006-collectie. Daarbij hoort een spotje dat een ode is aan Sneeuwwitje. In de bewuste trailer, die Pat op haar Instagrampagina plaatste, horen we een passage uit de Disney-klassieker zeggen. “Who is the fairest one of all?”, vraagt de koningin aan haar magische spiegel. “A lovely maid I see. She is more fair than thee”, antwoordt de spiegel net voor Kim in beeld komt.



In de nieuwe collectie, die vanaf 11 april beschikbaar is, zit de zogenaamde ‘Dark Matter’- oogschaduw. De make-upartieste voegde glans toe aan het zwarte product en zegt dat je ogen hiermee niet dieper lijken te liggen op foto’s. Daarnaast bevat de lijn nog zes andere producten, waaronder een glanzende blauwe oogschaduw en een make-uppenseel.



Pat en Kim zijn al jarenlang goede vriendinnen. De visagiste werd al genoemd op de website van de wereldster, die haar omschreef haar als ‘legendarisch’. “Met haar samenwerken is altijd een hele eer. Ze is een kei in haar vak. Ze leert me alle trucjes die ze al jaren toepast in modeshows”, stond er te lezen.