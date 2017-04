De angstwekkende foto die toont waarom mishandelde vrouwen hun echtgenoot niet durven te verlaten

“Dit is de vreselijke realiteit van huiselijk geweld”. Dat is de reactie op een foto die door een Londense politieagent op Twitter werd gepost.

Op de foto is een houten trap te zien, met op elke trede een scherp mes in het hout gestoken. De foto werd genomen door een politieman uit Londen (Verenigd Koninkrijk). Inspecteur Jack Rowlands zette die foto onlangs op Twitter.

“Een collega vond dit toen hij langsging in een huis na een klacht over huiselijk geweld”, zo staat er bij de foto.

A few weeks back a colleague of mine went to a domestic assault & found this when he entered. Male arrested & charged. Life saved pic.twitter.com/HjHNFplrsO — Insp Jack Rowlands (@earlyyearscop) March 21, 2017

Ook nog bij de foto: “Man gearresteerd en aangeklaagd. Leven gered”

Op een van de treden ligt ook nog een kogel. Op sociale media wordt alvast gechoqueerd gereageerd op het beeld. “Dit is compleet angstwekkend”, “Arme, arme vrouw” of ook “Dit is compleet duister en boosaardig”.

“Maar het is wel de realiteit”, zegt Polly Neate, voorzitter van organisatie Women’s Aid. “Wat deze schrikwekkende foto toont is de reële bedreiging van wat huiselijk geweld is voor een leven. Die messen staan symbool voor die bedreiging. Ze tonen heel duidelijk: “Als je probeert me te verlaten, dan doe ik jou iets aan.” Dit is waarom het veel vrouwen niet lukt om hun echtgenoot te verlaten, omdat ze ondanks het misbruik en geweld schrik hebben voor hun eigen leven en voor dat van hun kinderen.”

Gedood door partner

In de praktijk blijkt die vrees trouwens niet ongegrond. 76 procent van de Britse vrouwen die tussen 2009 en 2015 gedood werden door hun ex-partner, werd gedood in het eerste jaar nadat ze hun partner hadden verlaten, zo blijkt uit onderzoek van Women’s Aid.

De organisatie hoopt dan ook dat er meer bewustzijn komt rond de problematiek. “Deze foto is de vreselijke realiteit in die gezinnen. We hopen dat mensen meer zullen stilstaan bij de grote drempels waar mensen, vooral vrouwen, over moeten om uit zo’n situatie weg te vluchten. Als mensen vragen of zeggen “waarom verlaat ze haar echtgenoot niet gewoon? Toon hen dan deze foto.”