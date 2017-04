Kinderen zonder toezicht en complete chaos: kinderdagverblijf dicht na onthutsende taferelen

Anderlecht - Het ONE, de Franstalige tegenhanger van Kind&Gezin, heeft deze week de sluiting opgelegd aan kinderdagverblijf Les Dalmatiens. Klachten van ouders leidden tot een controle door het ONE. De instantie kon niet anders dan ingrijpen.

Overbevolking, een chaos tijdens de maaltijden en de administratie waar een boeltje van werd gemaakt. Het zijn slechts enkele problemen die opdoken bij een controle van het ONE, de Franstalige tegenhanger van Kind&Gezin. De problemen kwamen aan het licht nadat twee ouders bij het ONE gingen klagen over kinderdagverblijf Les Dalmatiens aan de Ninoofsesteenweg. “Daarop hebben we een controlebezoek ingelast waarbij inderdaad abnormale dingen werden opgemerkt”, zegt Brigitte Marchand van het ONE. “De problemen waren niet zo erg als ons werden gesignaleerd, maar wel erg genoeg om meteen in te grijpen.”