Vrees voor verdachte spookschepen die via het water terreur naar Europa brengen

Al langer dan vandaag worden schepen ingezet door criminele bendes voor duistere activiteiten zoals drugshandel, mensensmokkel of wapenhandel. Maar gaat het ook verder dan dat? Omdat die schepen op zee moeilijker te controleren vallen, bestaat er ook de vrees dat terreurorganisaties als Islamitische Staat via het water en de kwetsbare zeegrenzen naar het westen trekken.

Die schepen kunnen namelijk niet alleen moeilijk gecontroleerd worden, ze onderscheppen is eveneens allesbehalve gemakkelijk.

In de twee eerste maanden van dit jaar kwamen vanuit Libië alleen al 160 schepen Europa binnen, zo blijkt uit cijfers van maritiem data-analysebedrijf Windward. Het bedrijf verzamelt en analyseert maritieme gegevens voor inlichtingendiensten. 40 van die schepen voerden dubieuze activiteiten uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitschakelen van het AIS, het Automatic Identification System waarmee schepen geïdentificeerd en getraceerd kunnen worden; een soort van gps-tracking dus. Wanneer schepen dat doen, valt hun exacte koers niet te achterhalen. Vorig jaar gebeurde dat bij zo’n 200 schepen uit Libië of Syrië die naar Europa kwamen en die meerdere tussenstops hadden vooraleer ze Europa bereikten.

themabeeld Foto: ss

Een ander voorbeeld van zo’n dubieuze activiteiten is het uitschakelen van de transmissies. “Dat staat meestal gelijk aan het verbergen van bepaalde activiteiten”, legt Ami Daniel van Windward uit aan het Nederlandse magazine Elsevier.

Spookschepen

Of ook nog: met een ongeldig registratienummer rondvaren. Dat registratienummer wordt gebruikt om de eigenaar van een schip te identificeren, maar met een vals nummer val die identiteit dus moeilijker te achterhalen. In de Europese wateren bleken in januari en februari meer dan 300 schepen te hebben gevaren die een ongeldig registratienummer hadden. Dergelijke schepen worden ‘spookschepen’ genoemd. “Die schepen kunnen relatief makkelijk Europa binnengeraken en zo migranten of terroristen de EU binnensmokkelen”, klinkt het bij Windward.

Vreemde manoeuvres

Het data-analysebedrijf heeft onlangs nog een schip op het oog gehad dat 12 dagen lang op weg naar Gibraltar vreemde manoeuvres uitvoerde. Het schip had het AIS uitgeschakeld en volgde ook niet de juiste koers. Dat is niet alleen gevaarlijk, omdat het risico op botsingen met andere schepen dan groter is, maar het is vooral ook verdacht. Het schip hield daarna ook nog eens 28 uur lang halt in de haven van Oran in Algerije. Dat is een oord dat bekend is voor drugs- en mensensmokkel.

Experten vrezen dat dergelijke schepen op die manier dus ook drugs, wapens en vluchtelingen Europa binnensmokkelen, maar dat ook terreurorganisaties als ISIS die waterwegen en schepen zullen gaan gebruiken om verder te infiltreren in Europa.