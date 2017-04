Pardo en de Camargo raken met APOEL in heenmatch bekerkwartfinale niet voorbij AEL

APOEL Nicosia is woensdag in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Cypriotische beker in eigen stadion niet verder gekomen dan 0-0 tegen AEL Limassol. Doelman Urko Pardo en Igor de Camargo speelden de hele match bij de thuisploeg.

De beslissing zal dus moeten vallen tijdens de terugmatch, die op woensdag 19 april op het programma staat.

Anderlecht schakelde vorige maand APOEL uit in de achtste finales van de Europa League. Paars-wit won zowel de heenmatch in Cyprus als de return in eigen huis met 1-0.