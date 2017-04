Dortmund beboet gemaskerde Aubameyang: “Dit kan niet door de beugel”

Borussia Dortmund heeft de Gabonese aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang een boete opgelegd. De topschutter in de Bundesliga vierde zijn doelpunt tegen Schalke met een masker, iets wat hij wel vaker doet, maar ditmaal kon zijn actie niet door de beugel. De reden? Het masker kwam van Nike, terwijl Puma de shirtsponsor en mede-eigenaar van Dortmund is... Dortmund én zijn medespelers reageren scherp.

Pierre-Emerick Aubameyang is nooit verlegen om een stunt. Zo vierde de Gabonees in het verleden al doelpunten terwijl hij maskers droeg van striphelden Spiderman of Batman. Het zorgt er mede voor dat de spits zo geliefd is in Dortmund (dat, en zijn doelpunten natuurlijk), maar na zijn nieuwste stunt kon niemand echt lachen in Noordrijn-Westfalen.

De directie van Dortmund riep Aubameyang namelijk op het matje omdat zijn masker ditmaal duidelijk verwees naar kledingmerk Nike. En dat is een probleem voor Dortmund, dat Puma als shirtsponsor heeft. Puma heeft zelfs 5% van de aandelen van Dortmund in het bezit. Sportief directeur Michael Zorc bevestigde in het Duitse magazine Kicker dat Aubameyang een boete kreeg. “Hij was zich niet bewust van de gevolgen, maar het incident kon echt niet door de beugel. We hebben dan ook een serieus gesprek gehad met Aubameyang.”

Het logo van Nike stond dan wel niet zichtbaar op het masker, maar Aubameyang draagt hetzelfde masker in een reclame van het Amerikaanse sportartikelenmerk. Dat Aubameyang een fan is van het merk Nike is al langer geweten. Hij trad ooit aan met het logo gekleurd in zijn haardos...

“Het was idioot”

Trainer Thomas Tuchel nam zijn spits in bescherming in het maskerdebat. “Een jongen die zo gevoelig is als Aubameyang is zeer gevoelig voor wat er allemaal gezegd en geschreven wordt. Zelfs als het niet klopt. Het is dan ook zeer belangrijk dat het verhaal juist verteld wordt.”

Ondanks de steun van Tuchel schuwde ploegmaat Marcel Schmelzer de straffe praat niet. “Wat hij deed in die wedstrijd, was gewoon idioot. We wisten dat hij iets van plan was voor de derby, maar niemand zag dit aankomen. Maar nu is het belangrijk dat we als ploeg reageren. Aubameyang is zeer belangrijk voor ons.”

De Gabonees is inderdaad van levensbelang voor Die Schwarzgelben. Hij scoorde dit seizoen al 25 keer in de competitie, in de Champions League scoorde hij al zeven keer. Hij trok Dortmund over de streep tegen Benfica en treedt binnenkort aan tegen AS Monaco. Al dan niet zonder masker...