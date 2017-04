Al in de vroege ochtend stonden de eerste fans aan te schuiven voor het langverwachte concert van de Britse zanger in het Sportpaleis in antwerpen. Al sinds 1 uur afgelopen nacht zijn fans aan het kamperen voor de deur, om zeker een goede plaats te hebben. En dat doen ze in stijl: al zingend en met heel veel goesting.

Ed Sheeran is een fenomeen. Het concert in het Sportpaleis was in een oogwenk uitverkocht. In elke hitlijst ter wereld staat hij minstens één keer. Soms zelfs zestien keer.