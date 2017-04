Antwerp lijdt eerste verlies tijdens mini-oefencampagne

Antwerp ging na de zege in Kortrijk (2-3) en het gelijkspel in eigen huis tegen Westerlo (1-1) voor het eerst boot in tijdens deze mini-oefencampagne. Op de Bosuil was Moeskroen bij momenten een maatje te groot en vooral scherper voor doel: 1-2.

Bij Antwerp mocht doelman Antonijo Jezina – goed op weg om ook in 1A aan de slag te kunnen met de Great Old - na zijn sterke prestatie tegen Westerlo andermaal starten. Voorts nog vijf wijzigingen in de basis – een 4-4-1-1 deze keer - bij de Great Old: Koné, Dom, Owusu, Corryn en Haroun kregen nu hun kans.

De wedstrijd startte zo’n tien minuten later, want Moeskroen had zich helemaal in het verkeer verslikt. Bij de Henegouwers startte Théo Defourny, ex-Antwerp, tussen de palen. Dom schoot al snel nipt naast, maar Matulevicius was preciezer: 0-1. Verder een fletse eerste helft van de Great Old.

Kabasele was na de koffie eerst dicht bij de 0-2. Even later slaagde de kwieke spits, die Biset goed aan de praat hield, wel in zijn opzet. Lallemand had tussendoor de niet te missen 1-1 zomaar en dus onbegrijpelijk naast getrapt. Antwerp zag bij momenten sterretjes tegen de Henegouwers, maar Lallemand kon dan toch de 1-2 - letterlijk - in doel wandelen. In het slotkwartier liet de Great Old eindelijk nog eens wat (grinta) zien, maar de zuiverheid ontbrak voor de gelijkmaker.

ANTWERP: Jezina, Dom (68’ Daeseleire), Duplus, Koné, Vansteenkiste (46’ Buyl), N’Diaye (46’ Biset), Haroun (46’ Dequevy), Corryn, Camus (68’ Limbombe), Hairemans (76’ Binst), Owusu (46’ Lallemand).

DOELPUNTEN: 17’ Matulevicius 0-1, 58’ Kabasele 0-2, 70’ Lallemand 1-2.