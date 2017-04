Messi eert kankerpatiëntjes met deze opvallende viering na zijn goals

Messi wil namelijk de “Para los valientes” campagne onder de aandacht brengen. Dat project wil fondsen werven om een ziekenhuis te bouwen in Barcelona dat kanker bij kinderen kan bestrijden. Messi is één van de bekendste gezichten voor de campagne, samen met zijn Messi Foundation, hij wil andere atleten ook aanzetten om hun schouders onder de campagne te zetten.

To celebrate the goal, #Messi made a gesture as if putting on war paint! See why! #paralosvalientes #FCBSevilla pic.twitter.com/g6LskIjvwy