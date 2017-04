Kompany voor het eerst sinds november nog eens in de basis, hij speelt de topper tegen Chelsea

Vincent Kompany is back. Bijna vijf maanden na zijn laatste basisplaats tegen Crystal Palace begon de kapitein van Manchester City opnieuw aan een wedstrijd in de Premier League. City kijkt op Stamford Bridge leider Chelsea in de ogen.

Kompany leek de laatste weken dicht bij een terugkeer in de basis te staan, maar moest meestal genoegen nemen met een plaats op de bank of in de tribune. Nu rekent coach Pep Guardiola op de Belg om leider Chelsea in bedwang te houden.

Manchester City (58 punten) staat in de stand vierde, op elf punten van Chelsea. Bij “The Blues” keept Thibaut Courtois zijn honderdste match.