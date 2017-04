In deze nieuwe appartementen draait verwarming op uitwerpselen, afvalwater en keukenresten

Gent - De 350 gezinnen die vanaf 2019 aan de Nieuwe Dokken wonen, zullen hun huis of appartement verwarmen met wat ze door het toilet spoelen of door de afvoer laten lopen. Uitwerpselen en keukenresten worden verwerkt tot biogas waarmee water wordt opgewarmd. Kostprijs van het project: 4 miljoen euro.

Gent is een stad met een (klimaat)plan. Over twee jaar moet de CO 2 -emissie met 20 procent zijn gedaald, in 2013 al met 30 procent. Het grote doel: klimaatneutraal zijn in 2050. “Om dat te bereiken zullen we een serieuze tand moeten bijsteken”, zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). Projecten als dat aan de Schipperskaai aan de Nieuwe Dokken hebben we heel hard nodig om onze objectieven te halen.”