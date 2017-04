Mertens scoort tien (!) seconden na invalbeurt tegen Juventus, maar ligt uit de beker

De halve finale van de Coppa Italia is het eindstation geworden voor Dries Mertens en Napoli. De blauwhemden wonnen dan wel met 3-2 van Juventus, maar dat was niet voldoende om de 3-1 nederlaag uit de heenmatch goed te maken. Dries Mertens moest tegen Juventus op de bank beginnen, maar viel in na een uur spelen. Tien seconden (!) na zijn invalbeurt scoorde hij de 2-2 gelijkmaker na een gigantische blunder bij Juve...

Tegenstander van Juventus in de finale is het Lazio van Jordan Lukaku, dat in de halve finales stadgenoot AS Roma (Radja Nainggolan, Thomas Vermaelen) uitschakelde.