Ludo Vandewalle: "Investeren in jeugdtrainers is minstens even belangrijk als investeren in jeugdspelers"

In het profvoetbal is het verrichten van goede transfers het moeilijkste onderdeel van het vak. De juiste prijs voor de juiste speler. Geen lachertje. Maar op een lager niveau is er nog iets moeilijker: het inschatten van jeugdspelertjes en de ouders overhalen om bij de eigen (prof)club te komen spelen. Wie kan van een spelertje van 12 jaar inschatten dat hij er zal komen? Wie weet dan al dat hij mentaal sterk genoeg is? Wie weet dan al dat zijn snelheid naarmate de ­jaren vorderen minder of meer zal groeien dan die van leeftijdsgenoten? Toch worden op die leeftijd al spelers benaderd en getransfereerd waarbij de ouders dan maandelijks 5.000 euro op de rekening gestort krijgen en/of nog wat voordelen in natura.