Josje zonder make-up de natuur in

Bartel Van Riet blijft in Noord-Europa voor de tweede aflevering van Bartel in het Wild. Samen met Josje Huisman en Stefaan Degand gaat hij op survival in de Noorse Alpen. Nog maar anderhalve week geleden gefilmd en vanavond al op tv: het verslag van de drie dagen durende tocht die het trio maakte langs de uitgestrekte meren en fjorden.

“Men noemt het gebied de Noorse Alpen, maar in feite is het Zuid-Lapland”, vertelt Bartel. “Fenomenale uitzichten, maar je moet er rekening houden met extreme weersomstandigheden. Elk kwartier kan het weer er anders zijn. Dat hebben we zelf ook meegemaakt. Min 10 graden en een sneeuwstorm hebben ons parten gespeeld. Maar opgeven was geen optie. We moesten erdoor om ons einddoel te halen. Ik heb er wel een stevige verkoudheid aan overgehouden.”

Over zijn reisgezellen had Bartel geen klachten. “Josje Huisman is een vrouw met ballen aan haar lijf. Je zou denken dat ze totaal niet weet wat te doen in dergelijke omstandigheden, maar bij elk probleem ging ze aan de slag om zich nuttig te maken.”

De vrouwen mochten geen make-up meenemen. “Ze had meteen door dat looks en outfits totaal geen belang hadden als je in de bush zit. Met Stefaan Degand heb ik vooral ontzettend ge­lachen. We kozen vaak gezichten die je niet in zo’n setting zou verwachten, en Stefaan was een gouden gok.”

Bartel In Het Wild, donderdagavond om 20.35 uur op Vier