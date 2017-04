Feyenoord hakt Go Ahead Eagles in mootjes, Oulare scoort voor Willem II

Brussel - Leider Feyenoord heeft zich hersteld van het 2-1 verlies op Ajax van afgelopen weekend. De Rotterdammers lieten woensdag op de 29e speeldag in de Nederlandse Eredivisie geen spaander heel van rode lantaarn Go Ahead Eagles. Het werd 8-0.

Toornstra (9., 14. en 90.), Elia (15.), Kuyt (30.), Van der Heijden (45.), Botteghin (50.) en Kramer (72.) maakten de goals. Sébastien Locigno viel bij het begin van de tweede helft in voor Go Ahead Eagles.

Ajax klopte AZ, met Stijn Wuytens negentig minuten op het veld, met 4-1. Traoré (16.), Sanchez (71.), Schöne (82., op penalty) en Younes scoorden voor de Amsterdammer. Weghorst (55.) redde tussendoor de eer voor AZ.

Willem II kon ondanks een goal van Obbi Oulare niet winnen van Ado Den Haag. El Khayati (21.) bracht de bezoekers op voorsprong, maar Oulare (25.) tekende voor een snelle gelijkmaker. Havenaar (42.) zette nog voor de rust de 1-2 eindstand op het bord. Naast Oulare, iets over het uur gewisseld, speelden Jordy Croux en Funso Ojo de hele match bij Willem II.

Doelman Bram Castro verloor met Heracles met 0-1 van Vitesse. Foor (43.) scoorde vlak voor rust het enige doelpunt van de partij.

Feyenoord (72 punten) blijft in de stand aan kop, met drie punten meer dan eerste achtervolger Ajax. AZ (42 punten) staat vijfde, Heracles (34 punten) negende en Willem II (33 punten) elfde. Go Ahead Eagles is hekkensluiter met 23 punten.