RECENSIE. Onze reporter ging kijken naar een rosse slungel met slechte kledingsmaak (en zag dat het goed was)

Ed Sheeran (26) is ­zowat het meest ­atypische popfenomeen van het moment. Een rosse slungel met slechte kledingsmaak, lukrake tattoos en een acuut gebrek aan sterallures. Maar ook een spitse neus voor hits die dieper snijden dan de korst. Meezingende tienermeiden én ­muziekliefhebbers, ze vonden het gisteren in het Sportpaleis even interessant. Het leuke? Er is nog groeimarge.