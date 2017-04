Brandweer eist centen: “Anders komt de veiligheid in gevaar”

De brandweer in ons land waarschuwt: als de federale overheid niet snel extra geld toezegt, “komt de veiligheid van de burger ernstig in het gedrang”. De brandweervakbonden beamen: “Her en der wordt soms nog maar met vier man uitgerukt naar een brand in plaats van met zes, om zo te besparen op lonen. Levens­gevaarlijk.”

Vlaanderen telt twintig brandweerzones. Een aantal zit al een tijd op zwart zaad, omdat de ­federale overheid niet met de beloofde subsidies over de brug komt. Gevolg: de factuur voor de brandweer komt nagenoeg vol­ledig ten laste van de betrokken gemeenten, die het zo al finan­cieel moeilijk hebben.

Nu trekken 32 Vlaams-Brabantse gemeenten aan de alarmbel. “Ten tijde van de brandweerhervorming was beloofd dat de brandweerfactuur netjes in tweeën werd gesplitst: de helft van de kosten was voor de federale overheid, de andere helft voor de gemeenten”, aldus Rudi Beeken (Open VLD), burgemeester van Tielt-Winge en tevens voorzitter van de hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant. De realiteit is anders: “Onze gemeenten draaien op voor zo’n 70 procent van alle kosten. De federale overheid komt haar belofte gewoonweg niet na.”

“En dat heeft gevolgen voor de veiligheid van de burger. Nu al is bespaard op personeels- en werkingskosten, met alle gevolgen van dien”, zegt Beeken. Of met de woorden van de Glabbeekse burgemeester Peter Reekmans: “We betalen dubbel zo veel voor onze brandweer als voor de hervorming, terwijl de dienstver­lening achteruitgaat.”

In een wurggreep

Ook andere brandweerzones staat het water aan de lippen. “De federale overheid houdt ons in een financiële wurggreep”, zegt Ann Coopman (CD&V), burgemeester van het Oost-Vlaamse Waarschoot en voorzitter van de brandweerzone Meetjesland, waar negen gemeenten deel van uitmaken. “Onlangs hebben we daarom op de brandweer bespaard, kwestie van het nog even vol te houden. Want we willen de veiligheid van onze inwoners niet in gevaar brengen. Maar heel lang mag deze situatie niet meer duren. Als je als federale overheid belooft financieel tussenbeide te komen, móét je dat ook doen.”

Geert Ollevier, voorzitter van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB), krijgt al maanden signalen dat tal van brandweerzones uit geldgebrek besparingen doorvoeren, “gaande van korpsen die hun personeelsbestand verminderen, brandweerwagens die maar met vier mensen uitrukken in plaats van zes – levensgevaarlijk in feite – tot zones die het aantal ambulances afbouwen, opnieuw om op personeelskosten te be­sparen. Her en der presenteren brandweerkorpsen de burger ook sneller een factuur voor hun tussenkomst.”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) – die de brandweerhervorming erfde van voorganger Joëlle Milquet (CDH) – belooft beterschap. “De hervorming is zich nog aan het zetten, de financiële gevolgen worden nu in kaart gebracht. Dat vraagt tijd. Uitgangspunt blijft een betere dienstverlening, zonder dat de factuur voor de gemeenten stijgt.”