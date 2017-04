Undercovermedewerker zelf stomverbaasd dat slachthuis Tielt weer open mag: “Alles zal beter zijn, zeggen ze. Wie gelooft dat nog?”

Tielt - Gruwelijke beelden van mishandelde varkens, een petitie met 160.000 proteststemmen om het slachthuis te sluiten, en een onderzoek door het parket van Brugge. En toch mag het slachthuis in Tielt vandaag open. Volgens de grote baas “onder strenge voorwaarden”. “Dit is echt héél zuur”, reageert de undercovermedewerker van Animal Rights, die een maand lang de gruwelijke beelden kon vastleggen. “Alles zal beter zijn. Maar wie gelooft dat nog?”

Twee weken geleden moesten de deuren van het slachthuis onherroepelijk dicht. De reacties in heel België gingen crescendo: van “walgelijk” en “misselijkmakend” tot “die mensen mogen ze één voor één afknallen”. Een tweet van Karen Damen.

Vandaag gaat het slachthuis weer open. Business as usual? “Zeker niet”, zegt manager Thomas De Roover­­-De Brauwer. “Er is nu een actieplan. Er hangen zeven extra camera’s die alles in de gaten houden, naast de vijf camera’s die er al hingen. Een inspecteur van het Voedselagentschap kan de beelden rechtstreeks bekijken, in een kantoor hier op de werkvloer. En in de refter hangen ook schermen voor het personeel. Zo is er meteen sociale controle.”

De CEO kondigde ook livestreambeelden aan, die vanop afstand kunnen worden bekeken. Dat is technisch mogelijk, maar de overheid heeft er nog niet expliciet om gevraagd.

Het bedrijf krijgt voorts een volledige doorlichting. Pas als die klaar is, vervalt ook het intern toezicht op het personeel. Dat toezicht blijft de komende weken dus wel gehandhaafd. Docenten Dierenwelzijn van de ­Thomas More Hogeschool zullen alle personeelsleden een extra op­leiding geven. En er komt extra controle op de verdovings­toestellen die in het slachthuis worden gebruikt.

“Je zal in Vlaanderen geen slachthuis vinden dat zo streng wordt gecontroleerd als dat van Tielt. En als het nodig blijkt, zullen we ook niet aarzelen om opnieuw in te grijpen”, zegt ­bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Oord des verderfs

Een waslijst actiepunten dus. Toch reageren de dierenrechtenorganisaties geschokt. “Het bedrijf doet niets meer dan enkel de wet uitvoeren”, klinkt het.

De man die het hardst op ­tafel klopt, is de medewerker van Animal Rights die under­cover in het slachthuis werkte en een maand lang beelden maakte van de gruwel in Tielt. “Waren die beelden niet duidelijk genoeg? Het is echt héél zuur dat het slachthuis gewoon mag doorgaan”, zegt de man, die nog altijd anoniem blijft voor zijn eigen veiligheid. “Maar wat brengen de beelden op? Er is nu een nieuw actieplan en ­alles zal beter zijn, beloven ze. Maar wie gelooft dat nog?”

“Dit is inderdaad onaanvaardbaar”, zegt Benoit Van den Broeck van Animal Rights. “Een petitie met 160.000 proteststemmen wordt gewoon ge­negeerd. Maar we geven de strijd niet op.”

Animal Rights en GAIA hopen dat het parket van Brugge het slachthuis alsnog sluit. “We hebben vorige week een klacht ingediend met burgerlijke partijstelling. Het parket kan op de beelden alle daders zien. Die moeten een gepaste straf krijgen. Ze mogen die niet ontlopen”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA.

Voor Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (ex-Groen) heropent het slachthuis de deuren wel heel snel. “Ik heb daarom inzage in het actieplan gevraagd via het parlement. We móéten weten wat daar allemaal is misgelopen. Vergeet niet dat er al die tijd ook inspecteurs van Dierenwelzijn aanwezig waren. Die hebben voor de beruchte beelden naar buiten kwamen niets opgemerkt. Minister Weyts stelt het nu zo voor dat het slachthuis voor de varkens van een oord des verderfs naar de hemel op aarde is veranderd, en dat in twee weken tijd. Dat kan natuurlijk niet.”

Na de gruwelijke beelden heeft het bedrijf twee eigen personeelsleden geschorst. Die zullen vandaag niet op de werkvloer zijn. Drie werknemers van onderaannemingen zijn ontslagen.

