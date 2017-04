Vincent Kompany geniet, ondanks nederlaag: “Was zelfs klaar om één minuut te spelen”

Vincent Kompany maakte zijn rentree in de basiself van Manchester City na maanden blessureleed. Het was al geleden van november dat hij nog een competitiematch speelde, maar draaide probleemloos mee in de topper tegen Chelsea. Alleen het resultaat viel tegen. “En dan scoort Hazard nog ook, echt spijtig”, lachte Kompany na de match.

“Ik wist gisteren dat ik ging spelen, maar ik was niet zenuwachtig om terug te keren. Al was het een gevaarlijke wedstrijd om te spelen, toch een topper met veel intensiteit. Ik keek er echt naar uit”, aldus Kompany bij Play Sports. “Ik had natuurlijk drie maanden niet gespeeld, maar ik wist hoe ik het moest aanpakken.”

“Je wil niet weten hoe ik me morgen voel”

Zijn maatje Eden Hazard scoorde na 10 minuten de openingsgoal voor Chelsea, nadat Kompany de bal licht devieerde in doel. “Maar dat hoort erbij. Ik ben een verdediger, ik probeer liever dan niets te doen. Maar dat net hij dan scoort, dat is wel jammer”, lachte Kompany. “Jammer van het resultaat, maar ik heb genoten van de wedstrijd. Al willen jullie niet weten hoe ik me ga voelen morgenochtend”, grapte de 30-jarige verdediger.

“Weet je, veel jonge spelers zouden klagen als ze niet spelen. Ik niet. Ik heb me voorbereid op deze wedstrijd. En ik was klaar. Ook al was het maar één minuut, ik was klaar om die ene minuut te spelen. Het zijn er negentig geworden, dus dat was goed. En het was gewoon tof spelen tegen Costa. Ik weet hoe hij speelt en we hebben respect voor elkaar.”

Lees hier nog eens het matchverslag van Chelsea-Manchester City!