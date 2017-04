AA Gent verklaart Anderlecht en Club oorlog: “Jarenlang jeugdspelers bij ons gepikt, nu pikken wij terug”

De strijd om de beste jeugdspelers woedt in alle hevigheid tussen de topclubs Anderlecht, Club Brugge en AA Gent. Dat geeft Michel Louwagie, sportief manager van Gent, met zoveel woorden toe: “We laten niet meer over ons heen lopen, ze moeten rekening houden met ons.”

Ze, dat zijn de andere topclubs die volgens Louwagie al te lang de meest beloftevolle jonge spelers wegkapen uit Gent. De Buffalo’s counteren nu de rekruteringspolitiek van hun concurrenten door zelf “agressief” tewerk te gaan. Zo zijn er Gentse busjes die spelertjes zelfs van en naar Anderlecht brengen. En ook in Brugge moeten ze rekening houden met een Gents offensief.

Bedoeling is de meest getalenteerde jongeren binnen te halen, en zo het trainingscomplex dat AA Gent vanaf volgend seizoen apart voor de jeugd voorziet, te laten renderen.

“Ze hebben jaren bij ons gepikt, nu pikken we terug”, zegt Michel Louwagie. “We laten niet meer over ons heen lopen, ze moeten rekening houden met ons. In principe hebben we in groot-Gent met 400.000 inwoners genoeg potentieel, zeker omdat we met vijftien Gentse clubs een uniek piramidesysteem opgezet hebben – Elk Talent Telt – met AA Gent aan de top. We geven middelen, delen onze knowhow en de beste talenten stromen naar ons door. Maar zolang het systeem blijft bestaan dat jeugdspelers ieder jaar van club kunnen veranderen en andere clubs in ons gebied komen rekruteren, moeten wij ons wapenen en terugslaan. Sinds dit seizoen gaan we heel agressief tewerk.”

Anderlecht wil pseudovedetten weren

Bij Club Brugge, dat vanaf 2018 een nagelnieuw oefencomplex opent, klinkt het dat men zich niet negatief wil uitlaten over andere jeugdopleidingen. Anderlecht past naar eigen zeggen, en onder goedkeurend oog van hoofdcoach René Weiler, zijn jeugdpolitiek aan. In de hoofdstad zeggen ze jeugdspelers minder te willen pamperen door te snoeien in de financiële tegemoetkomingen, of in het aanbod wagens dat ter beschikking gesteld wordt van spelers of hun ouders.

Anderlecht wil zo jonge pseudovedetten weren. “Wij willen alleen nog goed betalen voor de echte toppers die zich op jonge leeftijd al professioneel gedragen”, aldus Herman Van Holsbeeck. Wij willen alleen nog goed betalen voor de echte toppers die zich op jonge leeftijd al ­professioneel gedragen, zoals Tielemans en Dendoncker. Jongens die het grote buitenlandse geld niet meteen uitbuiten, maar kiezen voor ons sportieve project omdat ze beseffen dat ze op het gepaste moment zullen doorbreken in onze A-kern. Charly Musonda Jr. had dat geduld bijvoorbeeld niet. Ik heb niets tegen die jongen – we betaalden hem ook heel veel – maar finaal ging hij naar Chelsea en waar staat hij nu in vergelijking met Tielemans? Dat is gedaan.”

“Als vroeger onze jeugddirecteur Jean Kindermans bij mij kwam om over een van onze 14-jarigen te praten, vroeg ik: Jean, heeft hij veel talent?”, zegt manager Herman Van Holsbeeck. “Als het antwoord was: Ja, talent wel... dan betaalden we. Soms zelfs heel veel en bij sommigen kregen de ouders ook een auto. Maar waar staan die jongens nu? De Lukebakio’s en Leya Iseka’s? Ze zijn uitgeleend en het ziet er niet naar uit dat ze kunnen terugkeren. René Weiler zei die gasten vooraf al: Het is niet omdat je eens een goeie actie maakt, dat je een topspeler bent. Ga even op uitleenbasis naar het buitenland...Wel, check hun speelminuten. Onze coach vergiste zich niet.”