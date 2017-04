Hans Vanaken reageert op de link met Katrin Kerkhofs: “Sommigen geloven het nóg altijd”

“Dat is er eentje voor de ex van Dries Mertens.” De grap van Herman Brusselmans op VTM over het hartje dat Club Brugge-speler Hans Vanaken maakte na zijn goal tegen Sint-Truiden – en gretig voor waar overgenomen door de sociale media – bracht toch wat teweeg ten huize Vanaken.

“Niet zozeer bij mijn vriendin Lauren of mij”, aldus Vanaken. “Maar in Lommel en op het werk van mijn ouders bleek toch dat veel mensen dat echt geloofden. Er zijn er nóg die het geloven. Ik was wel blij met de reactie van Katrin via Twitter (die alles lachend ontkrachtte, nvdr.).”

“Toen ze die beelden toonden in Stadion, dacht ik nog: Heb ik iets verkeerds gedaan? Ik kreeg al schrik voor liplezers, dat ik iets had geroepen. (lacht) Maar ík zag er wel de grap van in. ”