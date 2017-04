CLUBNIEUWS. Anderlecht onder vuur door ex-speler, heel wat licentienieuws

Anderlecht ligt onder vuur in Servië. Een scout van paars-wit zou onethische praktijken doen volgens de lokale voetbalbond. In eigen land werden KV Mechelen en Racing Genk opgeschrikt door een (lichte) blessure van een basisspeler, terwijl de andere eersteklassers volop bezig zijn met hun licentiedossier. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Scout onder vuur

In Servië is ophef ontstaan. Daar stelde de Voetbalbond een lijst samen van figuren in de voetbalwereld die meer dan een job combineren. Jobs die eigenlijk ethisch moeilijk of niet te combineren zijn. Op die lijst staat ook de naam van Goran Lovre (35). De gewezen RSCA-middenvelder is tegenwoordig in dienst bij Anderlecht als scout in de Balkan en wordt daarvoor betaald, maar tegelijkertijd opereert hij met zijn bedrijfje GL Sports 7 ook als makelaar die spelers transfereert naar andere clubs. Zo loodste hij vorige zomer spits Nikola Djurdjic (31) van bij Augsburg naar Partizan Belgrado. Tegelijkertijd werken als makelaar en als scout in dienst van een club wordt als onethisch beschouwd.

Weinig huurspelers zullen terugkeren naar Anderlecht. Wellicht ook niet Orel Mangala (19). De middenvelder is momenteel uitgeleend met een aankoopoptie van twee miljoen aan Borussia Dortmund. Daar was hij bij de U19 goed voor vier goals en vier assists in 22 matchen, maar door hun overvloed aan middenvelders zullen de Borussen de optie niet lichten. Drie andere clubs, Stuttgart, Schalke 04 en Hoffenheim, willen wel toeslaan. Anderlecht zal willen verkopen alvorens hij in 2018 einde contract is.

AA GENT. Neto populairst bij signeersessie

Gisterenmiddag organiseerde AA Gent een signeersessie in de fanshop van de Ghelamco Arena. Neto, Saief, Verstraete en Tekie werden opgewacht door een lange rij Buffalofans. Het publiek was bijzonder divers: van vier weken oude baby’s tot doorwinterde supporters die al jarenlang trouw hun favoriete club aanmoedigen. Meest populaire speler was zonder twijfel Neto, die ook heel vaak gevraagd werd wanneer hij zijn comeback zal vieren. AA Gent heeft de smaak te pakken, want waarschijnlijk zullen volgende week woensdag vier andere spelers langskomen in de fanshop voor een nieuwe signeersessie. (ssg)

CLUB BRUGGE. Fans kunnen PO1-match verkopen

Bij Club Brugge zijn alle tickets voor de play-offs de deur uit, maar geïnteresseerden zonder ticket kunnen toch nog altijd hopen om een wedstrijd in Play-off 1 rechtstreeks mee te pikken. Club lanceerde immers Verkoop zitje, een systeem waarmee Club 1981-leden hun abonnementsplaats kunnen vrijmaken. Als het zitje door Club Brugge verkocht wordt, dan krijgt de abonnee een compensatie op zijn of haar rekening gestort. Abonnees die door omstandigheden dus de volgende weken een of meerdere wedstrijden niet kunnen bijwonen, geven anderen de kans om alsnog naar de wedstrijd te gaan. (jve)

KV KORTRIJK. Licentie is zo goed als in kannen en kruiken

Kortrijk heeft officieel zijn licentie nog niet binnen, maar volgens het bestuur is alles in kannen en kruiken. “We zijn vorige week nog opgeroepen vanwege de hetze rond Belhocine. Meer is er niet aan de hand”, verzekert voorzitter Jozef Allijns. “Vandaar de vertraging. Maar onze licentie is in orde, dat heb ik zwart op wit op papier.” Voor het eerst sinds lang is iedereen fit bij Kortrijk. Dus ook Elohim Rolland en Kage.

KV MECHELEN. Coosemans staakt training

KV Mechelen-doelman Colin Coosemans (foto) staakte gisteren vroegtijdig de training met een blessure aan de vinger. De doelman zou wel kunnen speelklaar geraken voor het duel tegen Lierse. (thst)

KV OOSTENDE. Europese licentie is binnen

De Licentiecommissie heeft beslist om KVO niet alleen een licentie toe te kennen voor 1A, maar ook een Europese licentie te geven. De beloften wonnen met 1-2 in Waasland Beveren. Met hun 11 op 15 parkeren ze zich op een gedeelde eerste plaats. KVO nam de controle van de wedstrijd vanaf de tiende minuut over, maar bij de rust was het nog 0-0. Het duel werd intenser in de tweede helft. Een kwartier voor tijd opende Robbie D’Haese de score. Iets voor het eindsignaal leverde hij ook de assist af voor de 0-2 van de heroptredende Victor Vandewiele. De Waaslanders tekenden nog de aansluitingstreffer aan.

LIERSE. Enkel De Busser valt uit

Lierse startte gisteren de voorbereiding op het streektreffen met KV Mechelen komende zondag. Voor die partij keert Thomas Wils overigens terug uit schorsing. David Habarugira en Ayyoub Allach werken nog altijd verder aan hun revalidatie. Het duo waagt zich intussen al aan licht buitenwerk, maar traint nog hoofdzakelijk met de kinesist.

Derde doelman Jari De Busser liep deze week een verrekking in de hamstrings op en is out. De beloften van Lierse verloren met 0-1 van Lommel United. Nathan Goris, Ibrahim El Ansri en Charles Kwateng werden ingezet. (kugu)

LOKEREN. Licentie nog niet binnen, maar slechts formaliteit

Lokeren heeft zijn licentie voor volgend seizoen voorlopig nog niet op zak. “Slechts een formaliteit”, stelt persverantwoordelijke Herman Van de Putte. “De club werd recent omgevormd van een vzw naar een nv. Om het dossier te vervolledigen moet hier een goedkeuring van de UEFA bijgevoegd worden. Dat document werd al aangevraagd, maar is tot op heden nog niet in ons bezit. Voor de rest had de commissie overigens geen verdere vragen of bemerkingen.” (whb)

RACING GENK. Schrijvers onzeker door kneuzing

Een echografie heeft uitgewezen dat Schrijvers aan de beloftenmatch van maandag effectief een kneuzing heeft overgehouden. Het is nog onduidelijk of hij zaterdag in Roeselare inzetbaar zal zijn. Vandaag en morgen wordt achter gesloten deuren getraind. Amper één week voor de Europese confrontatie met Genk krijgt Celta de Vigo nog een zwaar menu voorgeschoteld. Drie dagen na de thuismatch tegen Las Palmas volgt vandaag (aftrap 21.30 uur) een verplaatsing naar Valencia. Zondag wordt de week afgesloten in eigen stadion tegen Eibar. (rco)

STANDARD. Raman en Edmilson trainen niet

Benito Raman, Junior Edmilson (foto), Mathieu Dossevi en Ryan Mmaee (bovenbeen) trainden gisteren niet met de groep mee. Zij kregen verzorging en trainden individueel. (bfa)

STVV. Ceballos fit voor Standard

Cristian Ceballos trainde gisteren opnieuw mee, hij raakt normaal gezien fit voor de match op Standard. Sascha Kotysch (hamstrings) maakte de training maar deels vol, afwachten hoe hij zich vandaag voelt. Vetokele, Janssens en Pirard sluiten maandag weer aan. (gus)

UNION. Eerbetoon aan Paul Schraepen

Afgelopen zaterdag werd een eerbetoon gehouden aan Paul Schraepen, de gewezen aanvoerder van Union, die 202 wedstrijden speelde in de hoofdmacht. Schraepen sloot zijn spelerscarrière af bij Diegem Sport, maar keerde in het seizoen 1979-1980 nog een jaartje terug als hoofdcoach, waarna hij naar de jeugdacademie van Anderlecht trok. Op 21 maart werd in het crematorium van Ukkel al afscheid van hem genomen. Volgens zijn wens droeg de ex-kapitein bij dat afscheid een laatste maal een wedstrijdshirt van Union. De club bood zijn familie een shirt aan dat zijn naam en zijn nummer droeg.

WAASLAND-BEVEREN. Licentie goedgekeurd

Cools sloot gisteren deels aan bij de groep en vandaag zou de middenvelder opnieuw volledig meetrainen. Waasland-Beveren kreeg gisteren zijn Belgische én Europese licentie voor 2017-2018. De Oost-Vlaamse club kan dus volgend seizoen zonder problemen aantreden in eerste klasse A. Maar dat niet alleen, Waasland-Beveren mag volgend seizoen ook aantreden in de Europese clubcompetities. Als de fusieclub zich kwalificeert, werkt het zijn thuismatchen niet af op de Freethiel, dat niet geschikt is, maar wel in het Boudewijnstadion. (whb)