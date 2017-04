Roland Lamah grijpt met Dallas naast CONCACAF Champions League-finale

Roland Lamah is er met FC Dallas niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de CONCACAF Champions League, het Noord-Amerikaanse kampioenenbal. In de terugwedstrijd van de halve finales verloren Lamah (die de hele partij speelde) en zijn teamgenoten dinsdag met 3-1 het Mexicaanse Pachuca. De heenwedstrijd was op 15 maart op een 2-1 zege voor Dallas geëindigd.