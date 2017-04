Oranje zakt naar “beschamend dieptepunt” op FIFA-ranking, Rode Duivels moeten opnieuw twee plaatsen inleveren

Het Nederlandse voetbal beleeft ramp na ramp: na de pijnlijke nederlaag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en de verloren oefeninterland tegen Italië zakt het nationale voetbalelftal van onze noorderburen op de FIFA-ranking naar een historisch dieptepunt. Ook de Rode Duivels moeten twee plaatsen inleveren op de nieuwe lijst, België staat nu zevende.

Het Nederlandse elftal leek sinds enkele maanden weer stappen vooruit te zetten: net voor de zomer van 2016 was het weggezakt naar de 26ste plaats, toen de laagste ranking ooit. Maar sindsdien beleefde het Oranje van bondscoach Danny Blind langzaam weer wat beterschap: begin maart was Nederland de nummer 21 van de wereld. Maar de beschamende nederlaag op het veld van WK-kwalificatietegenstander Bulgarije en in eigen huis tegen sparring partner Italië hebben echter hun impact.

Bovendien wordt de FIFA-ranking bepaald op basis van de resultaten van de afgelopen vier jaar, en vervallen net nu de resultaten uit de WK-kwalificatiewedstrijden van maart 2013 (3-0 winst in Estland en 4-0 winst in Roemenië). Bijgevolg moet Oranje maar liefst elf plaatsen inleveren op de FIFA-ranking, en staat het nu 32ste. De laagste positie ooit, wat de Nederlandse pers kreten als “beschamend dieptepunt” ontlokt.

Brazilië, dat als enige land (naast organisator Rusland) al zeker is van WK-deelname, is voor het eerst sinds 2010 weer de nummer 1. De Seleçao neemt de leidersplaats over van Argentinië. Dan volgen Duitsland en Chili. Frankrijk is zesde. De volgende lijst wordt op 4 mei bekendgemaakt.

Ook Rode Duivels zakken

Ook de Rode Duivels moeten twee plaatsjes inleveren op de nieuwe FIFA-ranking. België totaliseert nu 1.281 punten, tegen 1.379 punten vorige maand. Op de ranking wisselen de Belgen bijgevolg van plaats met Colombia, dat van zeven naar vijf wipt.

Sinds de publicatie van het vorige klassement op 9 maart speelde het team van bondscoach Roberto Martinez twee interlands. Het WK-kwalificatieduel in Brussel tegen Griekenland eindigde op 1-1, een oefenduel in Sotsji tegen Rusland werd 3-3.

Tegenstanders Duivels

Bosnië & Herzegovina blijft op plaats 29 de hoogst gerangschikte tegenstander van België in WK-kwalificatiegroep H, voor Griekenland (39e, +7), Cyprus (96e, +18), Estland (101e, +18) en Gibraltar (206e, -1).

Hun volgende wedstrijd spelen Eden Hazard en co op maandag 5 juni. Dan ontvangt België in een oefenduel Tsjechië. Vier dagen later, op 9 juni, staat in de WK-voorronde een verplaatsing naar Estland op het programma. België leidt in groep H na vijf speeldagen met 13 punten voor Griekenland (11), Bosnië & Herzegovina (10), Cyprus (4), Estland (4) en Gibraltar (0).

FIFA-ranking op 6 april (tussen haakjes de ranking op 9 maart):

1. (2) Brazilië 1661 punten

2. (1) Argentinië 1603

3. (3) Duitsland 1464

4. (4) Chili 1403

5. (7) Colombia 1348

6. (6) Frankrijk 1294

7. (5) België 1281

8. (8) Portugal 1259

9.(11) Zwitserland 1212

10.(10) Spanje 1204

11.(12) Polen 1183

12.(15) Italië 1165

13.(12) Wales 1119

14.(14) Engeland 1103

15. (9) Uruguay 1097

16.(17) Mexico 1072

17.(18) Peru 1042

18.(16) Kroatië 1016

19.(20) Egypte 910

20.(19) Costa Rica 902

32.(21) Nederland

...

Tegenstanders België in WK-kwalificatiegroep H:

29.(29) Bosnië en Herzegovina 815

39.(46) Griekenland 730

96.(114) Cyprus 343

101.(119) Estland 331

206.(205) Gibraltar 0