Engelse pers reageert met gemengde gevoelens op comeback van Vincent Kompany

Vincent Kompany stond tegen Chelsea voor het eerst sinds de november weer aan de aftrap van een Premier League-match. De Rode Duivel kon een nederlaag niet verhinderen, maar speelde meteen de volle negentig minuten waarin hij een ongelukkig aandeel had in openingsgoal van Hazard en Diego Costa uit de match hield. Toch fronste de Engelse pers ook zijn wenkbrauwen bij de prestatie van Kompany.



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone

“Kompany was slecht gepositioneerd bij de eerste goal van Hazard en beroerde de bal waardoor die in doel belandde”, zag The Mirror. “City heeft defensieve stabiliteit en leiders nodig. Kompany is de gok absoluut waard, maar deze match voelde meer aan als een fitheidstest dan een beproeving als verdediger. Het was gedurfd om hem in een match van deze omvang voor de leeuwen te gooien.”

City-coach Guardiola verraste ook The Telegraph met de basisplaats voor Kompany. “Het was zijn eerste start in een Premier League-match sinds november”, schrijven ze. “Ook met Fabian Delph stond er een City-speler aan de aftrap die sinds het begin van het seizoen niet meer gespeeld heeft. Beiden wankelden in de beginfase, maar deden het nadien beter en beter. Maar het feit dat Guardiola beroep moet doen op deze twee toont de grote verbouwingswerken die hij moet doen deze zomer.”

Terwijl Sky Sports de match van Kompany met een zeven beoordeelde, vond ook The Sun dat onze landgenoot het niet slecht deed bij zijn comeback. “Chelsea kwam op voorsprong in de tiende minuut wanneer het schot van Hazard afweek op de terugkerende Kompany en in doel verdween. De kapitein van de Citizens maakte overigens een welgekome terugkeer en slaagde erin om Diego Costa een hele match het zwijgen op te leggen.”

Kompany zelf baalde na zijn spijtige tussenkomst bij de goal van Hazard, maar genoot met volle teugen van het feit dat hij eindelijk nog eens aan spelen toe kwam. Lees hier zijn reactie.

Lees hier het matchverslag van Chelsea-Manchester City!