De voetbalvedetten van FC Barcelona verkeerden in de topper tegen Sevilla in een begenadigde avond. Lionel Messi was weer zijn onhoudbare zelve en scoorde tweemaal, maar vooral de openingsgoal van Luis Suarez ging de wereld rond. Na een knappe actie van Messi zette de Uruguayaan eerst een Sevilla-verdediger weg en pakte dan uit met een prachtige omhaal.