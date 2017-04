Zwembad van Oudenaarde moet al na één dag van naam veranderen omdat iedereen ermee lacht

Oudenaarde - Dinsdag hield het stadsbestuur van Oudenaarde nog fier de naam boven de doopvont van het nieuwe stedelijke zwembad dat eind april de deuren opent: ZWOU. Maar nadat er op Facebook een hele dag lang met verbazing, verontwaardiging en hoongelach was gereageerd, besliste het bestuur al na één dag de naam in te trekken. De bevolking mag nu zelf een nieuwe naam kiezen.

Het minste wat je van de nieuwe naam van het zwembad kan zeggen, is dat het leeft in Oudenaarde. Tientallen mensen kropen meteen na de bekendmaking in hun pen en gaven felle kritiek op de Facebookpagina van de stad Oudenaarde. Iemand zei dat hij beschaamd was om in Oudenaarde te wonen, voor een andere man - niet vies van wat overdrijving - was ZWOU zelfs die ene druppel te veel die hem had doen beslissen te verhuizen. En de Jongsocialisten maakten zich vrolijk een hele reeks van spottende persiflages op de beslissing van het stadsbestuur.

Foto: Fb

Van MOU naar ZWOU

Het college had nochtans keuze te over uit 330 verschillende inzendingen. “ZWOU staat voor ZWembad OUdenaarde en sluit aan bij de keuze om eenvoudige afkortingen te gebruiken”, argumenteerde het gemeentebestuur in Het Laatste Nieuws. Het verwijst ook naar MOU, de afkorting van het Museum van Oudenaarde.

Maar de kritiek was zo massaal en het hoongelach klonk zo luid door tot in het stadhuis dat de burgemeester en zijn schepenen hun staart introkken. “OK, da’s duidelijk: jullie zijn op z’n zachtst gezegd niet echt helemaal tevreden met de gekozen naam”, klonk het op Facebook. “We hebben de boodschap begrepen en kijken samen met het College hoe we dit aanpakken! Wordt dus vervolgd, alvast bedankt voor al jullie eerlijke en soms grappige reacties!”

Democratie

Schepen van Sport Peter Simoens (Open VLD) zal nu uit de lijst van 329 andere namen de meest voorkomende plukken. “Met die namen gaan we een poll organiseren. De naam die maandag de meeste stemmen heeft, zal verkozen worden tot nieuwe naam van ons zwembad”, zegt hij.

Sommige inwoners hebben al nieuwe voorstellen: de Druppel, de Bassin Het Oubad, het Wouter als de “ou” er toch in moet ...”, zegt Hans De Smedt. En iemand anders stelt voor om maar meteen een referendum te houden met stemhokjes in het nieuwe zwembad...