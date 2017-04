Dit zijn jullie oude huisdieren en de mooiste herinneringen die ze mee maakten

Onze huisdieren leven alsmaar langer, dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Edinburgh. Naar aanleiding daarvan waren wij heel erg benieuwd naar de oude huisdieren van onze lezers en de mooie herinneringen die jullie ongetwijfeld samen gemaakt hebben. Dit zijn jullie verhalen.

Natalie: Kat Whiskas - 17 jaar

“Whiskas is eigenlijk de kat van mijn vriend. Zeven jaar geleden ontmoette ik Whiskas voor het eerst en het was voor hem zeker geen liefde op het eerste gezicht.”

“Ik ben soms nogal luidruchtig en dat heeft hij niet zo graag. Gaandeweg is hij mij gaan appreciëren. Sinds een paar jaar doen we echt alles samen. Als ik op mijn bureau aan het werken ben, houdt hij me gezelschap, als ik slaap, slaapt hij naast of op me.”

“Als ik de was aan het opvouwen ben, komt hij me “helpen” (lees: in de weg zitten). Ik kan Whiskas zeker niet meer missen en ik denk dat dat ook wederzijds is.”

Whiskas tijdens zijn favoriete activiteit:’ Chillaxen’ Foto: Natalie

Flore: Hond Ella - 12 jaar

Flore en haar hond Ella Foto: Flore

De mooiste herinnering van Flore met Ella zijn de vele lange wandelingen en de vele knuffels die ze delen. “Alles wat we doen voelt steeds goed, leuk en vertrouwd. En dat maakt van alles een mooie herinnering.”

En hoe Ella zo oud geworden is? “Ze rust vooral veel en eet ook veel. Maar we proberen ook nog elke dag te gaan wandelen en dat houdt haar ook wel gezond.”

Robin: Kat Harley - 18 jaar

“De mooiste herinnering is toen ik haar kreeg. Ik speelde veel buiten op straat. Mijn buren hadden toen heel veel katten. Harley was daar één van. Ze was toen een jaar of twee. Ik speelde veel met haar. Ik was nog maar 6 jaar, maar we bouwden een band op.”

“Uiteindelijk heb ik ze gekregen van de buren, mede dankzij mijn mama geloof ik (die initieel ‘tegen’ katten is). Sindsdien wijkt ze niet van onze zijde. Ik ben nu 23 jaar.”

“Wat haar zo speciaal maakt is al de liefde die ze geeft. Ze straalt het gewoon uit. Elke moment dat ze tegen me aan of op mij ligt te spinnen, is zo mooi. Ik voel me meteen rustig.”

“Als kind had ik veel last van een angststoornis. Zij is mijn comfort zone en betekent heel veel voor mij.” En hoe Harley zo oud geworden is? “Heel veel liefde.”

Robin en haar kat Harley Foto: Robin

Jade: Hond Chakie - 14 jaar

“Onze mooiste herinnering is gewoon dat we elkaar gevonden hebben. Wat ik het meeste apprecieerde van haar is dat ze heel beschermend voor ons opkomt. Mijn vriend mocht de eerste weken niet eens langs me gaan zitten in de zetel, en me al helemaal niet aanraken.”

“Na 6 jaar houdt Chakie evenveel of zelfs een beetje meer van hem dan van mij. De dag dat we haar zijn gaan halen vergeet ik nooit meer. Er zijn al vele traantjes gevloeid bij de gedachte dat we ooit afscheid moeten nemen van haar. Zo’n hond als Chakie, zo zijn er geen twee!”

Chakie en Jade Foto: Jade

Emma: Kat Mientje - 16 jaar

“Mientje kwam in mijn leven toen ik 6 jaar oud was. Nu ben ik 22 jaar, dus eigenlijk zijn wij samen opgegroeid en maakt zij al bijna van heel mijn leven deel uit. Ze heeft ons drie nestjes met kittens gegeven waarvan 1 ook nog altijd bij ons woont. Een van de herinneringen die ik ook met haar heb, is dat ze nooit bang was om met mij mee op de schommel te gaan.”

“Mientje is een heel gezonde kat, nog maar amper naar de dierenarts gemoeten. Mientje sliep altijd binnen bij onze hond, maar toen hij overleed in 2012 wou ze niet meer binnen slapen en bleef ze zelfs liefst de rest van de dag buiten. Misschien dat die buitenlucht haar gezond houdt. Het is sedert de winter van 2016 dat ze terug graag binnenkomt om van de warmte van de houtkachel te genieten en om streeltjes te krijgen.”

Emma en haar kat Mientje, jaren geleden. Foto: Emma

Lauren: Hond Spunky - 15 jaar

“Spunky is een dwergpoedel. Ik heb hem gekregen voor mijn zesde verjaardag. Dat hij nog heel lang bij ons mag blijven!”

Spunky op zijn 14e verjaardag: “Zoals u kunt zien, Spunky is een koning in ons huis.” Foto: Lauren

Sara: Hond Reesje - 16 jaar

Reesje Foto: Sara

“Reesje kwam op 2 jarige leeftijd in het asiel terecht nadat ze gevonden was in Herentals. Niemand kwam haar terug halen. Reesje bracht in totaal 10,5 jaar door in het asiel (wat meteen ook het gerucht ontkracht dat in alle asielen honden na x-aantal maanden worden ingeslapen).”

“Ze had het niet zo voor mannen en was wat angstig naar vreemden. Dat maakte haar adoptiekansen niet erg groot... Ik deed al een aantal jaren vrijwilligerswerk in het asiel waar ze zat. Toen onze pinscher Tessa overleed en onze andere hond Modest het niet alleen aan kon, twijfelde ik geen seconde: Reesje ging met mij mee naar huis! En nu, na 3,5 jaar bij ons, hebben we er nog geen seconde spijt van! Ze is heel erg lief en aanhankelijk!”