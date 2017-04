Niemand vond de Spotify-account van Prins Laurent, dus vroegen we het hem gewoon

Prins Laurent en zijn gezin waren gisteren in Antwerpen voor het concert van Ed Sheeran. “De kinderen hebben goed gestudeerd, dus hadden ze een uitje verdiend”, vertelt hij aan onze redactie. De prins is een groot muziekliefhebber en fervent Spotify-gebruiker. Dat laatste verklapte hij deze ochtend aan deredactie.be. Probleem was echter: niemand vond de account van de Prins. Wij hebben hem opgebeld.

“Ik ben een groot muziekliefhebber”, aldus prins Laurent aan Nieuwsblad.be. Maar naar wat luistert hij zoal? Tot heden was dat een mysterie, want wie ‘Laurent van België’ of ‘ Laurent de Belgique’ zoekt komt van een kale reis thuis. “Wat is uw Spotify-naam, Monseigneur?”, de prins wist het zelf niet. “Waar vind ik dat?”, waarop we hem over de telefoon door de menu’s gidsen. “Ah voici! Je l’ai! ‘PLDEB’”, aldus Laurent.

“Kijk zeker naar mijn playlist ‘soiree fondation’”, vertelt de prins. Het is een uiterst gevarieerde playlist met 530 nummers. We zien er onder meer Dr. Dre, Moby, Netsky maar ook ‘The beloved’ met ‘Sweet Harmony’ en ‘Johan Sebastian Bach’. In de ‘recent beluisterde’ nummers vinden we de Italiaanse jazz-singer ‘Paolo Conte’ en ‘Patricia Kaas’ maar ook ‘Lio’ met ‘Banana Split’. De prins heeft één volger (onze redacteur).

“Mijn favoriete nummer is toch ‘I can’t help thinking about you’ van ‘Variety Lab’”, vertelt Laurent. “Kent u dat?”. Onze reporter moest toegeven van niet. “Maar hebt u al geluisterd?”, herhaalde de prins. “Neen monseigneur, ik beluister het straks als we klaar zijn met bellen”. De prins stond erop dat we luisterden tijdens het gesprek. “Ik wil graag wat feedback.”

“Het staat op een compilatie van het befaamde Hotel Costes”, antwoordt onze reporter terwijl het nummer over heel de redactie schalt mét de prins aan de lijn. “Ja, het klinkt relaxed, loungey, een goed nummer!”. De prins wou “zeker zijn dat het zou “aanslaan”. “Ik luister heel graag naar muziek en mensen mogen gerust weten naar wat ik luister. En mag ik die van u ook? Misschien ontdek ik nieuwe muziek op uw account.”

UPDATE: De muzieksmaak van de prins valt duidelijk in de smaak, intussen heeft hij ruim 140 volgers.

Beluister hier de hele playlist ‘Soiree Fondation’ van Prins Laurent.

